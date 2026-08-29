Intentó entrar a San Juan con una licencia trucha y lo descubrieron en el Control San Carlos

Un hombre de 61 años que viajaba en una Fiat EcoSport fue interceptado en el límite con Mendoza. Los efectivos detectaron que el carnet no tenía las medidas de seguridad y la Justicia ya investiga el caso.

Un hombre de 61 años fue interceptado en el límite con Mendoza cuando circulaba a bordo de una Fiat EcoSport. El personal policial detectó que el carnet presentaba irregularidades y dio aviso a la Justicia.

El operativo en el límite con Mendoza El Puesto Policial San Carlos (D-7), ubicado en el departamento Sarmiento, fue escenario de un nuevo procedimiento que dejó al descubierto documentación adulterada en plena ruta. Un conductor que pretendía ingresar a la provincia fue interceptado gracias al control vehicular de rutina y al ojo entrenado de los efectivos apostados en el límite con Mendoza.

El episodio se registró cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Fiat EcoSport, conducida por un hombre de 61 años. Al solicitarle las credenciales obligatorias para circular, el automovilista exhibió su licencia de conducir.

Sin embargo, durante la verificación visual y táctica del plástico, el personal notó la falta de las medidas de seguridad habituales de una habilitación oficial. Tras confirmar que se trataba de un documento falso, se activó de inmediato el protocolo legal correspondiente.