Néstor En Bloque llega a San Juan con sus grandes clásicos: cuándo es el show y dónde comprar las entradas

El referente de la cumbia se presentará el viernes 4 de septiembre en La Meseta. Las entradas ya están a la venta online y en distintos puntos de San Juan.

La cumbia volverá a ser protagonista de una noche especial en San Juan. Néstor En Bloque, una de las voces más reconocidas de la movida tropical argentina, llegará a la provincia el próximo viernes 4 de septiembre para presentarse en el Complejo La Meseta, donde repasará sus grandes éxitos.

El artista prepara un show cargado de nostalgia y clásicos que atravesaron generaciones. Será una oportunidad para volver a escuchar en vivo esas canciones que durante años sonaron en fiestas, boliches y reuniones y que todavía forman parte del repertorio infaltable de los fanáticos de la cumbia.

Néstor En Bloque alcanzó una enorme popularidad durante la explosión de la cumbia base y logró construir una identidad propia a partir de su particular voz y sus canciones de corte romántico. Con el paso de los años, sus temas continuaron vigentes y también llegaron a nuevas generaciones.

Dónde será el show de Néstor En Bloque en San Juan La presentación será en La Meseta, un espacio preparado para recibir eventos de gran convocatoria. El predio cuenta con sectores parquizados, estacionamiento privado, diferentes accesos y barras distribuidas en distintos puntos del lugar.

La cita será el viernes 4 de septiembre y la expectativa ya comenzó a crecer entre los seguidores del cantante, que podrán disfrutar de una noche a puro baile y clásicos de la música tropical.