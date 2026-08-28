    • 28 de agosto de 2026 - 23:00

    Néstor En Bloque llega a San Juan con sus grandes clásicos: cuándo es el show y dónde comprar las entradas

    El referente de la cumbia se presentará el viernes 4 de septiembre en La Meseta. Las entradas ya están a la venta online y en distintos puntos de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cumbia volverá a ser protagonista de una noche especial en San Juan. Néstor En Bloque, una de las voces más reconocidas de la movida tropical argentina, llegará a la provincia el próximo viernes 4 de septiembre para presentarse en el Complejo La Meseta, donde repasará sus grandes éxitos.

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    El artista prepara un show cargado de nostalgia y clásicos que atravesaron generaciones. Será una oportunidad para volver a escuchar en vivo esas canciones que durante años sonaron en fiestas, boliches y reuniones y que todavía forman parte del repertorio infaltable de los fanáticos de la cumbia.

    Néstor En Bloque alcanzó una enorme popularidad durante la explosión de la cumbia base y logró construir una identidad propia a partir de su particular voz y sus canciones de corte romántico. Con el paso de los años, sus temas continuaron vigentes y también llegaron a nuevas generaciones.

    Dónde será el show de Néstor En Bloque en San Juan

    La presentación será en La Meseta, un espacio preparado para recibir eventos de gran convocatoria. El predio cuenta con sectores parquizados, estacionamiento privado, diferentes accesos y barras distribuidas en distintos puntos del lugar.

    La cita será el viernes 4 de septiembre y la expectativa ya comenzó a crecer entre los seguidores del cantante, que podrán disfrutar de una noche a puro baile y clásicos de la música tropical.

    Dónde comprar las entradas

    Las entradas se encuentran disponibles a través de FanTicket y también en distintos puntos de venta de San Juan.

    Según informó la organización, pueden adquirirse en:

    • Kiosko 24: Rioja y Santa Fe.
    • Kiosko Lorenz: Villa Krause.
    • Yaman Peluquería: Mendoza antes de Centenario.
    • Actitud Belleza Capilar: Caucete.
    • Promotores autorizados.

    Así, San Juan se prepara para recibir una noche donde la nostalgia, la cumbia y los clásicos de Néstor En Bloque serán los grandes protagonistas. Una cita para cantar, bailar y volver a esas canciones que siguen sonando a pesar del paso del tiempo.

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