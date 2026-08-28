El gobierno entregó $350 millones a 27 pymes sanjuaninas para sumar tecnología e inteligencia artificial

En un paso clave para la modernización del sector productivo local, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes el acto de entrega de Aportes No Reembolsables (ANR) destinados a la transformación digital e incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en pequeñas y medianas empresas de San Juan. En total, la provincia dispuso una partida global de $350 millones para financiar a 27 proyectos seleccionados.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI), ubicado en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y Catamarca. Acompañaron al mandatario el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán von Euw, y el director de Economía del Conocimiento, Andrés Menegazzo, junto a empresarios beneficiarios.

Una convocatoria que superó las metas previstas La iniciativa comenzó previamente con un relevamiento en el que se diagnosticó el nivel de madurez digital de más de 50 empresas provinciales para identificar sus principales necesidades operativas. Tras ese análisis, la convocatoria oficial recibió cerca de 70 propuestas formales.

Aunque la meta inicial del programa era beneficiar a 20 pymes, la optimización de las partidas permitió ampliar el cupo. Dado que algunos proyectos seleccionados no requirieron el tope máximo de fondos disponibles, la provincia redistribuyó el remanente presupuestario y extendió el beneficio a 27 empresas.

Financiamiento y modernización productiva Los Aportes No Reembolsables funcionan bajo un esquema de cofinanciamiento: el Estado provincial absorbe una porción estratégica de la inversión requerida y las pymes completan el monto restante. De esta forma, las empresas pueden actualizar su infraestructura tecnológica sin afrontar de manera exclusiva el impacto económico del proceso.