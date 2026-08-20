Jornada de protestas: la CGT marcha a Economía por la morosidad y las PyMEs por el cierre de empresas

El centro porteño será escenario este jueves 20 de agosto de dos movilizaciones contra la política económica del Gobierno nacional . La CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones sociales marcharán hacia el Ministerio de Economía para reclamar respuestas frente al creciente endeudamiento de los hogares, mientras que entidades que representan a pequeñas y medianas empresas convocaron a Plaza de Mayo para advertir por el cierre de compañías y la caída de la actividad.

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Las protestas son independientes entre sí, aunque tienen un denominador común: el reclamo de medidas oficiales frente a las dificultades económicas que atraviesan familias y sectores productivos . La jornada comenzó con la convocatoria de las pymes desde las 9 frente a la Casa Rosada y continuará por la tarde con la movilización sindical hacia el Palacio de Hacienda.

La movilización sindical está prevista para esta tarde. Según la convocatoria difundida por TN, las columnas comenzarán a concentrarse desde las 14 en la zona de Paseo Colón e Independencia para avanzar hacia el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250. Participarán la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la UTEP y otras organizaciones gremiales y sociales.

El eje será lo que las centrales definieron como una situación de “sobreendeudamiento familiar y morosidad récord” . Las organizaciones sostienen que millones de personas tienen actualmente créditos impagos o presentan atrasos importantes y advierten que muchas familias están recurriendo al financiamiento para cubrir gastos cotidianos, como alimentos, servicios, alquileres y medicamentos.

Según los datos difundidos por las propias centrales sindicales, la morosidad de los hogares habría pasado del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026 . Por su parte, datos del sistema bancario citados por Cenital ubican la mora en créditos destinados a las familias en 12,8% de la cartera durante mayo, el nivel más alto de las últimas dos décadas.

Desde la UTEP señalaron que el problema se agrava especialmente en los barrios populares, donde la falta de acceso al crédito formal puede empujar a las familias hacia préstamos informales con tasas mucho más elevadas.

La protesta también forma parte del plan de acción conjunto que las centrales obreras impulsan durante el segundo semestre, con cuestionamientos a la evolución de los salarios, el consumo y el empleo.

Las pymes también salen a la calle

Horas antes de la marcha sindical, distintas cámaras y entidades vinculadas con pequeñas y medianas empresas convocaron desde las 9 a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, coincidiendo con el Día del Empresario Nacional.

Bajo la consigna “Las pymes también son argentinas”, buscan visibilizar lo que describen como una crisis del entramado productivo, atravesada por la caída del consumo, problemas de rentabilidad y dificultades para sostener los niveles de actividad y empleo.

La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) sostiene que unas 30.000 empresas cerraron desde el inicio de la gestión de Javier Milei y otras 40.000 estarían en riesgo, cifras difundidas por la propia entidad como fundamento de la convocatoria. También reclama que el Congreso avance con el tratamiento de una Ley de Emergencia PyME.

Entre las organizaciones que acompañan el reclamo aparecen ENAC, la Cámara de la Industria del Calzado, APYME, la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines, Fundación Pro Tejer, la Confederación General de la Producción y distintas asociaciones empresarias del conurbano bonaerense.

Desde Industriales Pymes Argentinos, su presidente Daniel Rosato sostuvo que el sector necesita respuestas concretas ante una situación que, afirmó, las empresas afrontan diariamente.

Una jornada con dos reclamos económicos frente al Gobierno

Las manifestaciones se desarrollarán en un día de fuerte actividad política y económica en Buenos Aires. Mientras las organizaciones sociales, sindicales y empresarias concentran sus reclamos en las inmediaciones de Plaza de Mayo, el presidente Javier Milei tiene previsto participar al mediodía del cierre del Council of the Americas, en el Alvear Palace Hotel.

De esta manera, endeudamiento familiar, morosidad, cierre de empresas y dificultades de las pymes quedarán este jueves en el centro de una doble jornada de protesta dirigida al Gobierno nacional, con movilizaciones previstas durante buena parte del día en el centro porteño.