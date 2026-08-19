Kicillof encabezó un acto de la CGT y cuestionó al gobierno de Milei: "Que vayan a estudiar Economía de nuevo"

Axel Kicillof profundiza su estrategia de expansión política fuera de la provincia de Buenos Aires. El gobernador viajó este miércoles a Chaco, donde encabezó una actividad vinculada a la CGT y mantendrá reuniones con dirigentes políticos, sindicales y empresarios.

Allí, el mandatario provincial volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei. “Observamos cierres de empresas, despidos, precarización laboral, salarios que no alcanzan, servicios públicos con tarifas dolarizadas. Observamos una destrucción del aparato productivo. Nos dicen que la macro anda bien, que el problema es la micro. Yo le contesto a este gobierno de Milei que qué macro va a andar bien si a la gente no le alcanza”, apuntó Kicillof.

“Que vayan a estudiar Economía de nuevo”, chicaneó el gobernador bonaerense. “No hay orden, no hay estabilidad si no se puede vivir o si unos pocos se llevan todo”, añadió.

“El tema es que con el gobierno de Milei, para el que trabaja, para el comerciante, para el profesional, para el estudiante, para el docente, para el investigador, para los que se dedican a la cultura, el sueldo no alcanza y no alcanza para el alquiler, no alcanza para los servicios, no alcanza para la comida, no alcanza para los remedios. No es un error, es la decisión y la política de Milei, llevarse recursos de un sector y repartirlo entre sus amigos y sus socios nacionales y extranjeros”, expresó el Gobernador.

“Milei, la culpa es tuya. El problema no son los argentinos, el problema no son los privados, el problema de la Argentina tiene nombre y apellido, se llama Javier Milei y es su plan económico, y eso es lo que estamos viviendo hoy”, aseguró Kicillof.

“Milei tiene un solo objetivo y por eso anda recorriendo las provincias argentinas buscando votos para reformar un sistema electoral que le sea conveniente y, entonces, poder asegurarse cuatro años de Milei. ¿Queremos cuatro años más de Milei? ¿Queremos o no? ¿Aguantamos cuatro años más de Milei? Bueno, compañeros y compañeras, la pelota la tenemos nosotros", arengó Kicillof a los propios.

“Es cuestión de organizar, es cuestión de dar un destino, es cuestión de convencer, es cuestión de buscar a todos, es cuestión de poner el oído, es cuestión de humildad. Les digo compañeros y compañeras, a toda la dirigencia, en cada una de las provincias, tenemos que respetar lo que decidan las provincias. Tenemos que dar una muestra de federalismo. Por eso, compañeros y compañeras, para ganar, para terminar con este experimento de la ultraderecha, la clave es construir con todos”, finalizó.

La visita se da pocos días después de la reunión que Kicillof mantuvo con Sergio Massa y Máximo Kirchner, en un encuentro que buscó bajar el nivel de tensión dentro del peronismo y avanzar hacia una mayor coordinación entre los distintos sectores del espacio.

Ahora, el mandatario bonaerense apunta a darle continuidad a ese proceso con una agenda que excede los límites de la Provincia. La intención es comenzar a construir vínculos con referentes de otros distritos y ampliar el respaldo político alrededor de su figura.

Kicillof participó de un acto organizado por sectores de la CGT en Resistencia, donde tuvo contacto con dirigentes gremiales de la provincia y referentes del movimiento obrero. Además, dio un discurso con críticas al gobierno de Javier Milei.

La actividad se encuadra en el acercamiento que el gobernador viene manteniendo con distintos sectores del sindicalismo. En un escenario en el que el Gobierno de Javier Milei impulsa cambios en materia laboral y discute una reforma del empleo público, el vínculo con los gremios también adquiere una dimensión política.

Además de la actividad sindical, el gobernador tiene previsto reunirse con dirigentes políticos y representantes del sector empresario, con el objetivo de incorporar distintas miradas a su recorrido por el interior del país. El encuentro con intendentes será en Colonia Benitez.

El esquema responde a una lógica que Kicillof comenzó a desplegar con mayor intensidad durante los últimos meses: combinar su gestión al frente de la Provincia con una agenda política nacional.