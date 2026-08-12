    • 12 de agosto de 2026 - 21:47

    Conclave PJ para ordenar 2027: Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y gobernadores armaron una mesa política

    Referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión de alto nivel con el objetivo de comenzar a ordenar la estrategia política de cara a la próxima elección presidencial y avanzar en la conformación de una mesa de coordinación nacional. Mantener las PASO y críticas a Jalil y Jaldo.

    En medio de la interna del PJ, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron para buscar una posición común frente a la intención del gobierno de eliminar las paso

    En medio de la interna del PJ, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron para buscar una posición común frente a la intención del gobierno de eliminar las paso

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión política de 3 horas en la que comenzaron a delinear un esquema de coordinación legislativa y la mirada puesta en las próximas elecciones de 2027.

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    Según pudo saber Noticias Argentinas, del encuentro participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

    También estuvieron el referente del Frente Renovador, Sergio Massa; el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y el titular de la bancada peronista en el Senado, José Mayans. De acuerdo a la información que recogió la Agencia NA, Martínez y Mayas, líderes en Diputados y Senado habrían solicitado la reunión para fijar una estrategia legislativa conjunta.

    Uno de los principales resultados de la cumbre habría sido el avance en la conformación de una mesa política destinada a articular a los distintos sectores del peronismo y establecer una instancia de coordinación entre gobernadores, conducción partidaria y representantes parlamentarios.

    Un participante de la reunión confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la reunión duró "3 horas" de los popes y señaló que los temas centrales fueron: "Presupuesto 2027, Transferencias a las Provincias, Impuesto a los Combustibles, PASO y situación fiscal en distritos".

    La reunión adquiere especial relevancia por la presencia en una misma instancia de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, referentes de espacios que mantienen diferencias respecto de la estrategia que debe adoptar el peronismo para enfrentar al oficialismo y encarar la construcción electoral hacia 2027.

    El encuentro también reunió a gobernadores con peso territorial y a las principales autoridades parlamentarias de Unión por la Patria, en momentos en que el peronismo busca establecer mecanismos de coordinación política y comenzar a discutir una estrategia nacional.

    La eventual constitución de una mesa política aparece así como un primer intento de institucionalizar esas conversaciones y ordenar las distintas vertientes del espacio, aunque todavía resta conocer su integración definitiva, su mecanismo de funcionamiento y el cronograma de próximos encuentros.

    La discusión sobre el armado presidencial permanece abierta y constituye uno de los principales desafíos internos del peronismo de cara a 2027. En ese escenario, Kicillof aparece como uno de los dirigentes con aspiraciones nacionales, mientras Massa conserva centralidad dentro del Frente Renovador y Máximo Kirchner mantiene influencia en la estructura del PJ bonaerense y el kirchnerismo.

    En la cumbre se tomó una posición frente a las elecciones PASO: mantener las internas abiertas, simultáneas y obligatorias cuando el gobierno de Javier Milei impulsa la derogación. En ese esquema de trabajo coordinado en el Congreso, en la reunión hubo cuestionamientos por "colaboracionistas" del oficialismo contra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y el tucumano, Osvaldo Jaldo.

    La cumbre representa, en ese contexto, una primera señal de búsqueda de unidad entre sectores que deberán resolver diferencias políticas y electorales antes de definir la estrategia con la que el peronismo intentará volver a disputar la Presidencia.

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