El viceministro de Caputo aseguró que el Gobierno comprará 10.000 millones de dólares extra antes de las elecciones

El viceministro de Economía, José Luiz Daza , anticipó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumará USD 10.000 millones extra antes de las elecciones presidenciales de 2027 y que llegará a esa instancia con mejores condiciones financieras y económicas.

Durante su disertación en la nueva edición de Experiencia IDEA Rosario, que reunió a referentes del sector público y privado para analizar el escenario económico y político, Daza proyectó que el Gobierno arribará a los comicios con más reservas, inflación a la baja, superávit fiscal consolidado y la actividad económica en crecimiento .

Por otra parte, el segundo de Caputo afirmó que ve “un país que ya cambió políticamente: la discusión sobre los déficits se terminó transversalmente, es aceptada y ha sido validada por la población en la elección de octubre, por el Fondo Monetario, cuando nos dio un programa que adelanta dos tercios del programa el día uno”.

“Hay un potencial hacia adelante mucho mayor del consenso. En el RIGI se han presentado USD 150.000 millones de solicitudes de inversión, hemos aprobado USD 50.000 millones y USD 4.500 millones se han materializado. El 97% está por delante. Todo lo que tiene Argentina hoy está alineado a lo que necesita el mundo, por los recursos naturales y también simplemente por el atraso en las últimas décadas. Solo por convergencia deberíamos crecer a tasas del 4,5%”, agregó.

A propósito de los dichos del funcionario nacional sobre las reservas del BCRA, la autoridad monetaria ya cumplió con la meta de USD 10.000 millones prevista para todo 2026. De hecho, en lo que va del año, el organismo comandado por Santiago Bausili sumó más de 13.500 millones de dólares .

Con el objetivo de mantener la estabilidad cambiaria y sostener el ritmo de intervenciones, la entidad aumentó la emisión de pesos sin aplicar herramientas de esterilización. Al mismo tiempo, el Tesoro retiró parte del exceso de liquidez a través de la emisión de deuda en moneda local, dentro de un esquema diseñado para evitar presiones inflacionarias y resguardar el equilibrio en el mercado cambiario.

En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el Central apunto que de cara al futuro, “continuará fortaleciendo su margen de acción de política para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión”, como el ocurrido en la antesala del proceso electoral de 2025.

“Durante los primeros siete meses de este año, al aumento de reservas líquidas y la disminución de activos irrealizables de su balance (LI) se sumó la recuperación de otras herramientas de política (futuros y swaps). En conjunto, hasta el cierre de esta edición del IPOM, estas herramientas suponen una mejora en las condiciones de liquidez en moneda extranjera por encima de USD 20.000 millones en lo que va del año”, señaló el reporte oficial.

Al mismo tiempo, desde la institución estimaron que la acumulación de reservas “continuará alineándose al ritmo de compras de dólares que lleva adelante el BCRA, favorecida por la estrategia financiera del Tesoro de atender sus obligaciones en moneda extranjera con nuevo financiamiento en la misma moneda, moderando así la demanda de dólares al BCRA con pesos provenientes del superávit fiscal”.