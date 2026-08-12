¿De Gioja a Uñac? Daniela dio un golpe de timón en Chimbas y nombrará a otro exfuncionario en Comunicación: sigue la novela

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, dio un golpe de timón en el área de Comunicación. Luego de varias semanas de versiones y nombres en danza, este miércoles fuentes calificadas confirmaron que Fernando Gutiérrez, exfuncionario de la gestión de Sergio Uñac, será el próximo responsable de la Subsecretaría de Comunicación del municipio .

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La decisión supone un movimiento político considerable dentro del esquema de la intendenta. En pocas semanas, Rodríguez pasó de tener en consideración a un hombre vinculado al giojismo a inclinarse finalmente por un dirigente con pasado en la gestión de Uñac.

Uno de los nombres que había cobrado fuerza en las últimas semanas era el de Luis Alberto “Turco” Amin , quien colabora activamente con la intendenta y llegó a sonar como posible responsable del área. Sin embargo, Amin finalmente no asumirá formalmente la conducción de la Subsecretaría.

El nombre de Gutiérrez, en cambio, no es nuevo para el municipio. Ya había sonado durante 2025 como una alternativa para ocupar el área de Comunicación, aunque en aquel momento la intendenta no tomó la decisión política de avanzar con su designación. Con el correr del tiempo, Gutiérrez terminó incorporándose a la Municipalidad de Rivadavia.

Ahora, un año después de aquella primera posibilidad, Rodríguez volvió a ponerlo en el centro de la escena y decidió avanzar con su llegada a Chimbas.

El desembarco de Gutiérrez se produce, además, después de una sucesión de salidas en el área de Comunicación municipal. Ya son tres las renuncias que se produjeron en la estructura: Testa, Naranjo y Puga.

La seguidilla de bajas terminó abriendo un proceso de redefinición de la conducción del área, que finalmente desembocará en la llegada de Gutiérrez.

El cambio no es solamente administrativo. Comunicación es un área sensible dentro de cualquier gestión municipal y, en el caso de Chimbas, adquiere especial relevancia por el peso político del departamento y por la necesidad de la intendenta de consolidar un esquema propio.

La elección de Gutiérrez también aporta una lectura política: Rodríguez vuelve a recurrir a un dirigente con experiencia en la estructura provincial del peronismo y con antecedentes directos en la administración de Uñac.