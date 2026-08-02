    • 2 de agosto de 2026 - 08:31

    Daniela busca al histórico hombre de prensa de Gioja para la comunicación en Chimbas: reuniones y contrato redactado

    La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, prueba suerte con un exfuncionario de José Luis Gioja. Por ahora perfila como asesor. Pero la salida de Betty Puga puede hacerlo recalar en el cargo más sensible de la gestión de la jefa comunal. Todavía falta el OK.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, avanzó en las gestiones para incorporar a uno de los hombres con mayor trayectoria en la comunicación institucional del peronismo sanjuanino. Se trata de Luis Alberto Amín, conocido en el ambiente político como "el Turco", quien durante los tres mandatos de José Luis Gioja integró el equipo encargado de la estrategia comunicacional del Gobierno provincial y acumuló décadas de experiencia en el área.

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    Según pudo reconstruir DIARIO DE CUYO a partir de distintas fuentes, Rodríguez mantuvo reuniones con Amín y ya dio un paso más en la negociación: mandó a redactar un contrato con la intención de que comience a colaborar como asesor en materia de comunicación. No obstante, la incorporación todavía no está confirmada y resta la aceptación definitiva del experimentado comunicador.

    La posibilidad no surgió de la nada. La semana pasada, este diario reveló que la jefa comunal había "tanteado a un profesional que trabajó en varios gobiernos provinciales" en medio de la crisis que atraviesa el área de Comunicación. Ese nombre era, precisamente, Luis Alberto Amín.

    DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con el exfuncionario para conocer su versión sobre las conversaciones con la intendenta, pero no respondió los mensajes enviados por este medio. Al menos hasta el cierre de la edición del sábado.

    Turco Amin.-

    Turco Amin.-

    Aunque la idea inicial es que Amín se sume como asesor, el escenario interno del municipio podría modificar rápidamente ese esquema. Es que, de acuerdo con las fuentes consultadas, la actual subsecretaria de Comunicación, Betty Puga, finalmente hizo efectiva su renuncia, pese a los intentos de Rodríguez por convencerla de permanecer en el cargo. Si esa salida termina formalizándose administrativamente, el veterano comunicador aparece como el principal candidato para ocupar la Subsecretaría.

    La movida busca darle estabilidad a uno de los sectores más conflictivos de la administración chimbera. Desde el inicio de la gestión de Rodríguez ya pasaron tres responsables por el área, una situación que alimentó las críticas sobre el funcionamiento interno del municipio y que la propia intendenta intenta revertir.

    Primero dejó el cargo Agostina Testa, colaboradora del exintendente Fabián Gramajo, quien pasó al Concejo Deliberante. Luego se marchó Matías Naranjo para regresar a Italia. Finalmente, la relación con Betty Puga quedó atravesada por diferencias internas que derivaron en una renuncia con idas y vueltas.

    El conflicto se profundizó después de una actividad oficial que fue anunciada a la prensa y nunca terminó realizándose, episodio que expuso tensiones entre distintas áreas del Gabinete. Según las fuentes consultadas en aquel momento, ese hecho desencadenó nuevos cuestionamientos hacia la conducción de Comunicación y terminó acelerando la presentación de la dimisión de Puga.

    Inicialmente, Rodríguez rechazó la renuncia con el argumento de que no era conveniente que la Municipalidad cambiara otra vez de responsable de Comunicación. Sin embargo, la situación volvió a modificarse en los últimos días y abrió nuevamente la necesidad de encontrar un reemplazante.

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