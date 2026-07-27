    • 27 de julio de 2026 - 13:36

    Ciclismo Pista: Repitió Chimbas Te Quiero con Rubén Ramos ganador

    El Velódromo Vicente Alejo Chancay recibió a la tercera fecha de la temporada del ciclismo pista y Chimbas volvió a quedarse con todo.

    Primero. Rubén Ramos, de Chimbas Te Quiero, fue el ganador en la tercera fecha de la Pista en el Velódromo Chancay.

    Primero. Rubén Ramos, de Chimbas Te Quiero, fue el ganador en la tercera fecha de la Pista en el Velódromo Chancay.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Jóvenes y experimentados ciclistas de ambas ramas de la provincia continúan animando al certamen sanjuanino. En esta oportunidad, el ganador de la general fue Rubén Ramos Meglioli del seleccionado argentino.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Entre los eventos deportivos del último fin de semana estuvo la tercera fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista, del sábado 25 julio 2026 en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito.

    Participaron ciclistas desde categorías menores hasta elite, con victoria de Rubén Ramos Meglioli en la clasificación general. El secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, acompañado por parte de su equipo presenciaron la competencia.

    La temporada actual es en homenaje a don José Carlos Rufino, y esta fecha fue organizada por el Club Sportivo Sol Naciente de Villa Flora, Rivadavia. La fiscalización correspondió a Federación Ciclista Sanjuanina.

    LAS CLASIFICACIONES

    Los resultados completos, publicados por Free Cycling, fueron los siguientes:

    Damas Junior: 1) Bárbara Uliarte, 2) Joselin Contreras y 3) Pía Manzano.

    Varones Junior: 1) Agustín Guzmán, 2) Gonzalo Aguirre y 3) Benjamín Guzmán.

    Varones 2010/2011: 1) Eric Mendoza, 2) Tomás Saavedra y 3) Uriel Moreno.

    Damas 2012/2013/2014: 1) Dominique Aguilar, 2) Yendry Guzmán y 3) Kendra Cañadas.

    Varones 2012/2013/2014: 1) Gerónimo Castro, 2) Máximo Martínez y 3) Lisandro Chávez.

    Damas Elite: 1) Ludmila Aguirre.

    Varones Elite: 1) Rubén Ramos (Chimbas Te Quiero), 2) Hugo Ruiz Calle (SEP San Juan), 3) Rodrigo Díaz (Municipalidad de Pocito), 4) Iván Ruiz (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte), 5) Lisandro Bravo (Chimbas Te Quiero) y 6) Robinson Ruiz Calle (SEP San Juan).

    Según el calendario de la Federación, la próxima fecha se celebraría este el próximo 2 de agosto, por la tarde, nuevamente en el velódromo cerrado.

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