    • 27 de julio de 2026 - 13:36

    El golazo de Cabo Verde a la Selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial

    Sidny Lopes Cabral, una de las figuras de Cabo Verde, ganó el premio del torneo tras su impactante remate al ángulo contra el Dibu Martínez en los 16avos de final.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La FIFA hizo oficial lo que muchos fanáticos del fútbol ya vaticinaban: el espectacular zapatazo de Sidny Lopes Cabral contra la Selección Argentina en el Miami Stadium fue elegido como el mejor del Mundial.

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    El lateral derecho de Cabo Verde dejó en el camino a Alexis Mac Allister y metió una rosca perfecta desde afuera del área que se clavó en ángulo de Emiliano “Dibu” Martínez para establecer el 2-2 parcial en un inolvidable duelo de dieciseisavos de final que terminó 3-2 a favor de la Scaloneta en la prórroga.

    “En cuanto superé a mi rival, vi el espacio y apunté al arco. Cuando levanté la vista y vi que la pelota iba hacia allá, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Todos mis compañeros se agarraban la cabeza de la alegría”, rememoró el futbolista de 23 años.

    El festejo de la conquista trajo consigo una de las anécdotas más insólitas del torneo. Cabral corrió directo hacia la tribuna para dedicarle el gol a su familia, pero se encontró con una escena dramática: su madre, Teresa, se había desmayado por la emoción.

    “Vi a mi madre llorando y todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había descompuesto cuando marqué”, reveló entre risas sobre el momento que emuló lo vivido por la mamá de Lilian Thuram en Francia 1998.

    De usar bolsas de basura como cortinas a las felicitaciones de sus ídolos

    La historia de vida de Lopes Cabral enmarca un verdadero milagro deportivo. Hace apenas tres años, el defensor militaba en la quinta división del fútbol alemán y vivía en condiciones extremas, utilizando bolsas de residuos improvisadas como cortinas en su departamento.

    Antes del cruce contra la Albiceleste, el africano soñaba únicamente con sacarse una foto con Lionel Messi. Sin embargo, terminó llevándose un reconocimiento de elite mundial y el mimo de una leyenda de su puesto: el ex Real Madrid Marcelo.

    “Recibí un mensaje de Marcelo y me dijo que había votado mi gol como el mejor del Mundial. Le respondí que estaba emocionado y me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar, sos muy bueno’. ¡No lo podía creer!”, contó fascinado.

    De esta manera, el lateral se quedó con el primer puesto por encima de otros goles como los de Eldor Shomurodov (Uzbekistán) y Wilson Isidor (Haití). Lopes Cabral sumó así su nombre a la selecta lista del trofeo, que integran figuras históricas como Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.

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