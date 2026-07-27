Slavko Vincic se retiró tras la final y reavivó la polémica por el arbitraje ante España

Slavko Vincic puso fin a su carrera apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , una decisión que volvió a encender la polémica alrededor de su actuación. Mientras en Eslovenia lo despidieron como una figura histórica, entre los hinchas argentinos reaparecieron cuestionamientos, sospechas y teorías conspirativas.

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La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol. El árbitro de 46 años cerró una trayectoria internacional que había comenzado en 2010 y cuyo último partido fue la definición disputada en Nueva Jersey, donde España derrotó 1-0 a la Selección argentina durante el tiempo suplementario.

El comunicado de la federación de su país presentó la decisión como el cierre perfecto de una carrera excepcional. Vincic fue el primer árbitro esloveno en conducir una final mundialista y había llegado al partido decisivo después de dirigir otros tres encuentros durante la competencia.

Slavko Vincic dirigió su último partido como árbitro profesional en la final del Mundial que España le ganó a Argentina.

Además, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo distinguió como el mejor árbitro del Mundial. También recibió el premio Giulio Campanati, entregado por la Asociación Italiana de Árbitros al juez más destacado de cada Copa del Mundo o Eurocopa.

Sin embargo, la imagen consagratoria que proyectaron las entidades internacionales contrastó con la indignación que quedó instalada en una parte del público argentino. El momento elegido para retirarse —solo siete días después de la final— fue interpretado en las redes como un nuevo elemento para alimentar las especulaciones.

No existe ninguna información oficial que vincule su alejamiento con los cuestionamientos posteriores al partido. La explicación difundida en Eslovenia es que Vincic decidió retirarse en la cima, luego de completar 16 temporadas dentro de la élite arbitral.

Los fallos que encendieron la bronca argentina

El principal foco de discusión fue el criterio disciplinario aplicado durante la final. España cometió 21 faltas, pero terminó el encuentro sin jugadores amonestados. Argentina, en cambio, acumuló varias tarjetas y perdió a Enzo Fernández por una segunda amarilla cuando finalizaba el tiempo reglamentario.

La expulsión obligó al equipo de Lionel Scaloni a disputar los 30 minutos suplementarios con diez futbolistas. España encontró posteriormente el gol de Ferran Torres que definió el título y terminó con el sueño argentino de conseguir dos mundiales consecutivos.

Entre las jugadas reclamadas por los hinchas aparecieron la primera amonestación a Enzo Fernández, el diferente umbral utilizado para sancionar infracciones y la ausencia de tarjetas para los jugadores españoles. La cantidad de faltas no determina por sí sola cuántas amarillas corresponden, pero la diferencia disciplinaria se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes cuestionaron la conducción.

La expulsión de Enzo Fernández sobre el cierre del tiempo reglamentario dejó a Argentina con diez jugadores durante el suplementario.

La polémica trascendió las redes. Una petición digital para que la FIFA revisara y repitiera la final superó las 80.000 firmas, aunque no existe un procedimiento automático que obligue al organismo a modificar el resultado por un reclamo de los aficionados.

El antecedente que los hinchas volvieron a recordar

Vincic ya había dirigido otra derrota mundialista de la Selección argentina. Fue el árbitro del inesperado 2-1 ante Arabia Saudita durante el debut en Qatar 2022.

La coincidencia adquirió repercusión porque esas fueron las dos derrotas argentinas en las últimas dos Copas del Mundo y ambas tuvieron al esloveno como autoridad principal. El dato es real, pero no demuestra que haya existido una conducta deliberada contra la Selección.

Durante su carrera también estuvo al frente de partidos de enorme relevancia, como la final de la Europa League de 2022, la Champions League de 2024 y una semifinal de la Eurocopa. FIFA explicó antes de la definición mundialista que su designación había sido determinada por el rendimiento mostrado durante el torneo.

El episodio policial que marcó su carrera

Otro antecedente que volvió a circular fue su presencia en un operativo policial realizado en Bosnia y Herzegovina durante 2020. Vincic se encontraba en una propiedad allanada dentro de una investigación relacionada con prostitución, drogas y armas.

El árbitro fue demorado e interrogado junto a otras personas, pero aseguró que había asistido por una invitación y que desconocía las actividades investigadas. No fue acusado ni se encontraron pruebas que lo vincularan con los delitos, por lo que fue liberado y quedó completamente desligado de la causa.

La Federación Eslovena lo respaldó entonces y sostuvo que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. El episodio no le impidió continuar dentro del arbitraje internacional ni recibir posteriormente algunas de las designaciones más importantes del fútbol.

Las teorías que crecieron después de la final

Las versiones más extremas difundidas en redes relacionaron la nacionalidad de Vincic con la de Aleksander eferin, presidente esloveno de la UEFA. Otras publicaciones sostuvieron, sin presentar pruebas, que Gianni Infantino necesitaba el respaldo del fútbol europeo para una futura reelección en la FIFA y que un título de España podía favorecer ese acercamiento.

También circuló una supuesta negociación para evitar sanciones contra Argentina por la exhibición de una bandera relacionada con las Islas Malvinas durante la semifinal frente a Inglaterra. Según esa teoría, la Selección habría sido condicionada para perder la final a cambio de una pena menor. Ninguna autoridad, documento o investigación respaldó esa versión.

Incluso se viralizó un video que supuestamente mostraba a Infantino reaccionando con frialdad ante el gol español. Una verificación posterior determinó que las imágenes eran reales, pero correspondían al partido entre Canadá y Marruecos y no a la final.

El retiro de Vincic no prueba ninguna de estas acusaciones. El árbitro ya tenía 46 años, había completado una extensa trayectoria y recibió reconocimientos internacionales luego del torneo. Pero la cercanía entre su último partido, las decisiones que perjudicaron a Argentina y el anuncio de su salida ofreció nuevo combustible para una discusión que todavía continúa.

La final terminó dentro de la cancha y España fue reconocida oficialmente como campeona. Fuera de ella, la despedida del árbitro volvió a abrir una herida que una parte de los hinchas argentinos todavía considera lejos de cerrarse.