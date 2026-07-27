    • 27 de julio de 2026 - 08:29

    Scaloni publicó una emotiva carta tras la final y dejó en suspenso su continuidad

    El entrenador de la Selección argentina publicó una sentida carta en sus redes sociales, una semana después de la final del Mundial. También respondió a las críticas y agradeció el apoyo de los hinchas.

    Lionel Scaloni.

    Lionel Scaloni.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una semana después de la final del Mundial que la Selección argentina perdió frente a España, Lionel Scaloni rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El entrenador expresó su tristeza por no haber conseguido un nuevo título, agradeció el respaldo de los hinchas y dejó una contundente reflexión sobre las críticas que recibió el equipo durante el torneo.

    Leé además

    Lionel Scaloni.

    El emotivo mensaje que dejó la familia de Lionel Scaloni en la puerta de su casa
    Lionel Scaloni recibió al pequeño hincha en la puerta de su casa en Pujato y aceptó firmar el particular acuerdo hasta el Mundial 2030.

    Lionel Scaloni firmó el contrato más tierno hasta 2030 y un nene desafió al Chiqui Tapia

    El posteo llegó horas después de despedirse de Pujato, su ciudad natal, donde fue ovacionado por cientos de fanáticos que se acercaron durante los últimos días para demostrarle su cariño.

    "Lo siento por no haberles podido traer otra copa"

    En una extensa publicación de Instagram, Scaloni reconoció el dolor que le dejó la derrota en la final y pidió disculpas a los argentinos. "Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida", escribió.

    El técnico destacó el compromiso del plantel y definió a sus dirigidos como "mis guerreros", al tiempo que valoró el esfuerzo realizado durante toda la Copa del Mundo.

    Una respuesta a los críticos

    En otro tramo del mensaje, el entrenador hizo referencia a quienes cuestionaron el rendimiento del seleccionado durante la competencia. "El aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE)... Eso es el verdadero trofeo", escribió, utilizando mayúsculas para remarcar su respuesta a las críticas.

    Además, agradeció a su cuerpo técnico, a los jugadores, al personal de la AFA y a los hinchas por el acompañamiento recibido a lo largo del Mundial.

    Una frase para cerrar

    Scaloni concluyó su publicación con una reflexión dedicada a los argentinos: "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

    El mensaje obtuvo una inmediata repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios y figuras del deporte le expresaron su apoyo y reconocimiento por el trabajo realizado al frente de la Selección argentina, que volvió a disputar una final del mundo y cerró el torneo con el subcampeonato.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    afa publico un emotivo spot donde comenzo con el operativo de retener a lionel scaloni en la seleccion

    AFA publicó un emotivo spot donde comenzó con el operativo de retener a Lionel Scaloni en la Selección

    Lautaro Martínez se abraza con Lionel Messi.

    Polémica por un "like" de Lautaro Martínez a una publicación que cuestionó a Lionel Scaloni

    hablo scaloni sobre lo que paso en el vestuario de argentina antes de la final

    Habló Scaloni sobre lo que pasó en el vestuario de Argentina antes de la final

    Lionel Scaloni se emocionó al llegar a su pueblo en Santa Fe.

    Scaloni lloró al llegar a su casa de Pujato mientras los vecinos gritaban "Leo no se va"