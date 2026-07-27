Scaloni publicó una emotiva carta tras la final y dejó en suspenso su continuidad

Una semana después de la final del Mundial que la Selección argentina perdió frente a España, Lionel Scaloni rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El entrenador expresó su tristeza por no haber conseguido un nuevo título, agradeció el respaldo de los hinchas y dejó una contundente reflexión sobre las críticas que recibió el equipo durante el torneo.

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El emotivo mensaje que dejó la familia de Lionel Scaloni en la puerta de su casa

El posteo llegó horas después de despedirse de Pujato, su ciudad natal, donde fue ovacionado por cientos de fanáticos que se acercaron durante los últimos días para demostrarle su cariño.

En una extensa publicación de Instagram, Scaloni reconoció el dolor que le dejó la derrota en la final y pidió disculpas a los argentinos. "Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida", escribió.

El técnico destacó el compromiso del plantel y definió a sus dirigidos como "mis guerreros", al tiempo que valoró el esfuerzo realizado durante toda la Copa del Mundo.

Una respuesta a los críticos

En otro tramo del mensaje, el entrenador hizo referencia a quienes cuestionaron el rendimiento del seleccionado durante la competencia. "El aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE)... Eso es el verdadero trofeo", escribió, utilizando mayúsculas para remarcar su respuesta a las críticas.

Además, agradeció a su cuerpo técnico, a los jugadores, al personal de la AFA y a los hinchas por el acompañamiento recibido a lo largo del Mundial.

Una frase para cerrar

Scaloni concluyó su publicación con una reflexión dedicada a los argentinos: "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

El mensaje obtuvo una inmediata repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios y figuras del deporte le expresaron su apoyo y reconocimiento por el trabajo realizado al frente de la Selección argentina, que volvió a disputar una final del mundo y cerró el torneo con el subcampeonato.