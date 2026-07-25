Lionel Scaloni firmó el contrato más tierno hasta 2030 y un nene desafió al Chiqui Tapia

En medio de la incertidumbre por su futuro, Lionel Scaloni recibió una propuesta imposible de rechazar . Franco Ottaviani, un pequeño hincha que llegó hasta su casa de Pujato, le presentó un “contrato” para dirigir a la Selección argentina hasta el Mundial 2030. El entrenador sonrió, tomó la lapicera y lo firmó.

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La escena ocurrió mientras el técnico descansa junto a su familia después de la final del Mundial 2026. Como sucede cada vez que regresa a su pueblo santafesino, Scaloni salió a la puerta de su casa para saludar a los fanáticos, sacarse fotografías y firmar camisetas. Pero Franco no llevaba una pelota ni una casaca.

El niño había preparado una hoja encabezada con una frase directa: “Contrato para el Mundial 2030” . Frente al entrenador, le explicó su idea y le pidió que estampara la firma que aseguraría, al menos simbólicamente, su continuidad durante otros cuatro años.

Scaloni reaccionó con una sonrisa, tomó el documento y accedió al pedido. El gesto desató la alegría del chico y de su familia, que registraron el momento en un video posteriormente difundido en las redes sociales.

Con la misión parcialmente cumplida, el pequeño miró a cámara, mostró orgulloso el papel y lanzó un mensaje para el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia: “Ahora te toca a vos, Chiqui Tapia” .

El desafío que conquistó a los hinchas

El video se viralizó rápidamente y fue recibido con ternura por miles de usuarios. En medio de los interrogantes que rodean al futuro de Scaloni, muchos simpatizantes encontraron en la ocurrencia del niño una manera espontánea de expresar lo que sienten: el deseo de que el entrenador siga al frente de la Selección.

“Hola Chiqui, yo ya hice el contrato de Scaloni para el 2030. AHORA TE TOCA A VOS”.



JAJAJA, excelente lo de este nene. pic.twitter.com/bS5tcOSngA https://t.co/eweryQqViE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 25, 2026

Franco exhibió orgulloso el documento con la firma del técnico y trasladó ahora la responsabilidad de completar el acuerdo al presidente de la AFA. Vía X (@AtaqueFutbolero)

El contrato, naturalmente, no tiene validez formal. Pero logró representar en una hoja hecha en casa el pedido de una gran parte del fútbol argentino después de una etapa marcada por títulos, alegrías y una relación especial entre el plantel y los hinchas.

Scaloni conduce a la Selección desde 2018 y construyó uno de los ciclos más exitosos de su historia. Bajo su dirección, Argentina conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar.

La continuidad de Scaloni sigue sin resolverse

El vínculo vigente del entrenador con la AFA termina en diciembre de 2026. Tras la derrota frente a España en la final del Mundial, el técnico manifestó que necesitaba tiempo para reflexionar y dejó abierta la posibilidad de cerrar su ciclo.

Desde la dirigencia mantienen la expectativa de convencerlo para que continúe. La AFA difundió además un mensaje emotivo en el que destacó su trayectoria y aseguró que todavía quedan capítulos por escribir. Sin embargo, hasta el momento no existe una renovación oficial anunciada.

Mientras las negociaciones formales deberán esperar, Franco ya consiguió aquello que parecía más difícil: colocar el contrato delante del entrenador y obtener su firma.

Ahora, como señaló el pequeño hincha mientras sostenía orgulloso su documento, la pelota quedó del lado de Chiqui Tapia.