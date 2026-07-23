Polémica por un "like" de Lautaro Martínez a una publicación que cuestionó a Lionel Scaloni

El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez dejó un “me gusta” en una publicación de un medio italiano que cuestionó la decisión del DT.

Luego de marcar el gol del triunfo y la clasificación ante Inglaterra en las semifinales, Lautaro Martínez se quedó sentado en el banco de suplentes viendo como la Selección Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España. Por las decisiones del DT, el goleador no ingresó en la final de la Copa del Mundo.

Tal es así, que luego del partido Lautaro dijo ante los micrófonos: "Me hubiese gustado ayudar al equipo dentro de la cancha, pero bueno...".

La publicación que generó polémica Ahora, el delantero de la Selección argentina quedó en el centro de la escena luego de que se viralizara un “me gusta” suyo en una publicación, del medio italiano "Spazio Inter", que cuestionó a Lionel Scaloni por no ponerlo durante la final del Mundial 2026 ante España.

El posteo muestra una imagen dividida entre el delantero y el entrenador de la Selección nacional, acompañada por un mensaje contundente: “Lautaro Martínez se quedó en el banco: estalló la polémica en Argentina”.

Además, agrega que la decisión de Scaloni de no utilizar al “Toro” había sido considerada como el mayor error del técnico.