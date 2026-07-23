    • 23 de julio de 2026 - 18:04

    Copa País: San Juan tendrá tres ligas en competencia desde agosto

    Albardón-Angaco, Iglesia y la Sanjuanina serán protagonistas de la Fase Provincial de la Copa País, el torneo del Consejo Federal.

    COPA PAIS
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    Por Ariel Poblete

    Con el campeón defensor presente pero muy lejos de lo que fue la versión inaugural de la Copa País del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, quedó confirmado que el 12 de agosto se pondrá en marcha la edición 2026 del certamen.

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    Esta vez, la Liga Albardón-Angaco, la Liga Iglesiana de Fútbol y la Liga Sanjuanina de Fútbol serán los equipos que la disputen en la Fase Provincial, en un triangular a dos ruedas con seis jornadas de disputa para clasificar al mejor de San Juan.

    El año pasado, cuando se instauró la Copa País, San Juan tuvo 8 ligas en competencia con Calingasta, Jáchal, Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete-San Martín junto a las tres que si jugarán la edición 2026. Los problemas económicos para poder sustentar la participación de un seleccionado y algunos inconvenientes administrativos como intervenciones en Jáchal y en Caucete, terminaron por bajar a varias ligas de esta Copa País.

    Fecha por fecha, así se jugará la Copa País

    La Fase Provincial comenzará el próximo 12 de agosto con el partido entre la Liga Iglesiana y la Liga Sanjuanina. Quedando libre la Liga Albardón-Angaco. En la segunda fecha, los albardoneros recibirán a los iglesianos y la Liga Sanjuanina quedará libre. Mientras que en la tercera fecha, la Liga Albardón-Angaco será local de la Liga Sanjuanina, con fecha libre para la Liga Iglesiana. Quedará luego la segunda rueda que terminará el 16 de septiembre, con la inversión de las localías.

    En la preparación de la Copa País, el que ya empezó los entrenamientos fue Albardón-Angaco que confirmó a Ricardo Molina como entrenador, tras la victoria albardonera en la Copa pasada. Ya entrenaron y las aspiraciones son bien ambiciosas.

    En la Liga Sanjuanina, la dupla Juan Corzo-Daniel Garipe fue confirmada para entrenar y dirigirla. El trabajo de preselección y de inicio de los entrenamientos es más que rápido porque se viene el debut y necesitan definir detalles.

    En Iglesia, en tanto, aún no se confirmó el cuerpo técnico para el seleccionado iglesiano pero todos apuntan a que el actual Director de Deportes municipal, Wilson Díaz, sea el que encabece este proyecto que en la temporada pasada llegó hasta semifinales cayendo por penales ante Caucete.

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