    • 22 de julio de 2026 - 17:18

    Juan José Corzo y Daniel Garipe serán la dupla técnica de la Selección Sanjuanina para la Copa País 2026

    La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó a la nueva dupla técnica que conducirá al seleccionado mayor de cara al certamen que tiene previsto arrancar en agosto.

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    Por Vanessa Chaparro

    La Liga Sanjuanina de Fútbol oficializó este miércoles a los nuevos entrenadores de la Selección Mayor. Juan José Corzo y Daniel Garipe serán los responsables de conducir al representativo sanjuanino en la próxima edición de la Copa País 2026, el certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA.

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    La elección recayó en dos referentes con una amplia trayectoria dentro del fútbol local. Corzo llega con un fuerte vínculo con Sportivo Desamparados, donde integró la dupla técnica junto a Emanuel Guirado y también trabajó durante varios años en las divisiones formativas de la institución puyutana.

    Por su parte, Garipe es una figura identificada con Atlético Alianza. A lo largo de su carrera se desempeñó como director técnico del Lechuzo y también ocupó la presidencia del club, sumando experiencia tanto dentro como fuera del campo de juego.

    Con esta designación, la nueva dupla comenzará a planificar el armado del plantel que representará a la Liga Sanjuanina en la Copa País 2026. El torneo, organizado por el Consejo Federal de la AFA, tiene previsto su inicio para mediados de agosto y reunirá a seleccionados de ligas de todo el país.

    El antecedente de la Copa País

    En la edición 2025, San Juan tuvo una importante representación con la participación de ocho ligas: Liga Sanjuanina, Liga Caucetera-Sanmartiniana, Liga Jachallera, Liga Sarmientina, Liga Albardón-Angaco, Liga Calingastina, Liga Iglesiana y Liga Veinticinqueña.

    La fase provincial se dividió en dos zonas. En la Zona 1 compitieron las ligas Iglesiana, Calingastina, Jachallera y Sanjuanina, mientras que la Zona 2 estuvo integrada por las ligas Caucetera-Sanmartiniana, Veinticinqueña, Sarmientina y Albardón-Angaco.

    El título provincial quedó en manos de la Liga Albardón-Angaco, que se consagró campeona y obtuvo la clasificación a la siguiente instancia del certamen.

    Ahora, con Corzo y Garipe al frente del cuerpo técnico, la Liga Sanjuanina buscará ser protagonista en la edición 2026 y pelear por un lugar entre los mejores seleccionados del país.

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