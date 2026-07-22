Las fotos más buscadas de Thiago Almada en la Difunta Correa y con los sanjuaninos: mirá

El campeón del mundo visitó este miércoles el santuario de la Difunta Correa en Vallecito para cumplir una promesa.

A pocas horas de la visita de Thiago Almada al santuario de la Difunta Correa, comenzaron a aparecer las imágenes que hasta ahora se mantenían bajo un fuerte hermetismo. El futbolista de la Selección Argentina llegó este miércoles a San Juan para cumplir una promesa y eligió mantener un perfil bajo durante toda su estadía.

Las fotografías, que empezaron a circular este mismo miércoles, muestran al campeón del mundo junto a la imagen de la Difunta Correa, en uno de los sectores más emblemáticos del santuario de Vallecito. En ellas se lo ve vestido con un buzo blanco y pantalón deportivo, sonriente durante el breve paso por el lugar.

Tal como informó este medio, Almada arribó a la provincia acompañado por personas de su confianza y, según trascendió, también por colaboradores cercanos del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, otro reconocido devoto de la Difunta Correa. La visita fue rápida y discreta, con escasa exposición pública.

Sin embargo, algunos sanjuaninos que se encontraban en el santuario lograron acercarse al futbolista y tomarse fotografías con él. Esas postales también comenzaron a viralizarse en las redes sociales, donde la presencia del jugador generó una gran repercusión.