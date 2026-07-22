    • 22 de julio de 2026 - 19:05

    El Turismo Nacional vuelve al Circuito San Juan Villicum junto al TC para un fin de semana histórico

    El Circuito San Juan Villicum recibirá por segunda vez en 2026 al Turismo Nacional. La séptima fecha se disputará junto al Turismo Carretera, TC Pista y Fórmula 2 Argentina.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Circuito San Juan Villicum volverá a ser escenario de una de las grandes citas del automovilismo argentino. El Turismo Nacional (TN) confirmó su segunda visita de la temporada 2026 a la provincia, donde disputará la séptima fecha del campeonato en una programación especial junto al Turismo Carretera (TC), TC Pista y Fórmula 2 Argentina.

    Leé además

    la kids run 2026 llega a san juan con carreras para ninos y una campana de reciclaje

    La Kids Run 2026 llega a San Juan con carreras para niños y una campaña de reciclaje

    Por Redacción Diario de Cuyo
    juan roman riquelme hablo sobre la vuelta de sebastian villa a boca: todos merecemos una segunda oportunidad

    Juan Román Riquelme habló sobre la vuelta de Sebastián Villa a Boca: "Todos merecemos una segunda oportunidad"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La competencia marcará el inicio de la segunda mitad del calendario para las clases 2 y 3 del TN, que llegan con los campeonatos liderados por Tomás Vitar y Agustín Canapino, respectivamente.

    La presencia conjunta de cuatro de las categorías más importantes del automovilismo nacional promete un fin de semana con intensa actividad en pista y una importante convocatoria de aficionados de todo el país.

    San Juan reafirma su lugar en el calendario nacional

    Con esta programación, el Turismo Nacional alcanzará su octava presentación en el Circuito San Juan Villicum, consolidando al trazado albardonero como una de las plazas más importantes del deporte motor argentino.

    La realización del evento también ratifica el respaldo del Gobierno de San Juan a la organización de competencias de primer nivel, una política que busca fortalecer el posicionamiento de la provincia como sede de grandes espectáculos deportivos.

    Además del atractivo deportivo, este tipo de fechas genera un importante movimiento económico gracias a la llegada de equipos, pilotos y miles de visitantes, impulsando la actividad hotelera, gastronómica, comercial y turística de la provincia.

    El antecedente de mayo

    La anterior presentación del Turismo Nacional en El Villicum se desarrolló el 3 de mayo, durante la cuarta fecha del campeonato.

    En aquella oportunidad, el entrerriano Exequiel Bastidas logró su primera victoria en la Clase 2 al imponerse con un Toyota Yaris. El podio se completó con Francisco Coltrinari y Juan Martín Eluchans.

    En tanto, la final de la Clase 3 quedó en manos del cordobés Facundo Chapur, quien se llevó el triunfo con un Honda Civic del equipo Larrauri Racing. Detrás finalizaron Julián Santero y Jorge Barrio.

    Ahora, el regreso del TN al trazado sanjuanino promete volver a reunir a los mejores pilotos del país en un espectáculo que tendrá como gran atractivo la presencia conjunta con el Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2 Argentina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Messi elegido el mejor futbolista de la cita máxima disputada en Norteamérica, para IFFHS.

    Un ranking internacional eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    las fotos mas buscadas de thiago almada en la difunta correa y con los sanjuaninos: mira

    Las fotos más buscadas de Thiago Almada en la Difunta Correa y con los sanjuaninos: mirá

    Por Redacción Diario de Cuyo
    juan jose corzo y daniel garipe seran la dupla tecnica de la seleccion sanjuanina para la copa pais 2026

    Juan José Corzo y Daniel Garipe serán la dupla técnica de la Selección Sanjuanina para la Copa País 2026

    Por Vanessa Chaparro
    El 11 ideal del mundial según la FIFA

    FIFA reveló el 11 ideal del Mundial 2026: Lionel Messi y Lisandro Martínez, entre los elegidos

    Por Redacción Diario de Cuyo