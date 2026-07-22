El Turismo Nacional vuelve al Circuito San Juan Villicum junto al TC para un fin de semana histórico

El Circuito San Juan Villicum volverá a ser escenario de una de las grandes citas del automovilismo argentino. El Turismo Nacional (TN) confirmó su segunda visita de la temporada 2026 a la provincia, donde disputará la séptima fecha del campeonato en una programación especial junto al Turismo Carretera (TC), TC Pista y Fórmula 2 Argentina.

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La competencia marcará el inicio de la segunda mitad del calendario para las clases 2 y 3 del TN, que llegan con los campeonatos liderados por Tomás Vitar y Agustín Canapino, respectivamente.

La presencia conjunta de cuatro de las categorías más importantes del automovilismo nacional promete un fin de semana con intensa actividad en pista y una importante convocatoria de aficionados de todo el país.

Con esta programación, el Turismo Nacional alcanzará su octava presentación en el Circuito San Juan Villicum, consolidando al trazado albardonero como una de las plazas más importantes del deporte motor argentino.

La realización del evento también ratifica el respaldo del Gobierno de San Juan a la organización de competencias de primer nivel, una política que busca fortalecer el posicionamiento de la provincia como sede de grandes espectáculos deportivos.

Además del atractivo deportivo, este tipo de fechas genera un importante movimiento económico gracias a la llegada de equipos, pilotos y miles de visitantes, impulsando la actividad hotelera, gastronómica, comercial y turística de la provincia.

El antecedente de mayo

La anterior presentación del Turismo Nacional en El Villicum se desarrolló el 3 de mayo, durante la cuarta fecha del campeonato.

En aquella oportunidad, el entrerriano Exequiel Bastidas logró su primera victoria en la Clase 2 al imponerse con un Toyota Yaris. El podio se completó con Francisco Coltrinari y Juan Martín Eluchans.

En tanto, la final de la Clase 3 quedó en manos del cordobés Facundo Chapur, quien se llevó el triunfo con un Honda Civic del equipo Larrauri Racing. Detrás finalizaron Julián Santero y Jorge Barrio.

Ahora, el regreso del TN al trazado sanjuanino promete volver a reunir a los mejores pilotos del país en un espectáculo que tendrá como gran atractivo la presencia conjunta con el Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2 Argentina.