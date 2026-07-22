FIFA reveló el 11 ideal del Mundial 2026: Lionel Messi y Lisandro Martínez, entre los elegidos

Después de la consagración de España frente a Argentina, la FIFA difundió el 11 ideal del Mundial 2026 , integrado por las figuras más votadas del torneo. Lionel Messi y Lisandro Martínez fueron los dos representantes de la Selección argentina dentro de una formación repleta de estrellas internacionales.

Aunque suele presentarse como el equipo elegido por la FIFA, la formación surgió de una votación abierta a los aficionados de todo el mundo mediante la plataforma oficial del organismo. Los hinchas pudieron seleccionar el esquema y a los futbolistas más destacados entre una lista confeccionada según el rendimiento mostrado durante la competencia.

El reconocimiento llegó tras una edición histórica, la primera disputada con 48 selecciones y 104 partidos . España se quedó con el título luego de superar a Argentina en la final y terminó el torneo invicta, con siete triunfos y un empate.

España, campeona del mundo, y Francia fueron las selecciones con mayor presencia, con tres futbolistas cada una . Argentina aportó dos, mientras que Inglaterra, Noruega y Cabo Verde completaron el equipo con un representante.

Messi volvió a quedar entre las grandes figuras

A sus 39 años, Lionel Messi alcanzó su tercera final mundialista y cerró la competencia con ocho goles. Su actuación le permitió compartir el ataque ideal con dos de los delanteros más determinantes del certamen.

Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del Mundial con 10 tantos y fue el atacante que recibió el porcentaje más alto de votos. Erling Haaland, por su parte, convirtió siete goles en su primera gran competencia internacional con Noruega.

Lisandro Martínez completó la presencia argentina. El defensor fue elegido para integrar la zaga junto al francés Dayot Upamecano, mientras que Pedro Porro y Marc Cucurella ocuparon los laterales.

Vozinha, la gran sorpresa de la votación

La elección más inesperada fue la del arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien obtuvo cerca del 40% de los votos y se impuso sobre Unai Simón, ganador del Guante de Oro.

El arquero caboverdiano realizó 18 atajadas en cuatro encuentros y fue una de las figuras de su selección, especialmente durante el empate sin goles ante España y en la eliminatoria frente a Argentina.

La ausencia de Unai Simón fue una de las decisiones que más debate generó. El arquero español recibió solamente un gol, terminó siete partidos con el arco invicto y estableció una marca de 650 minutos sin recibir tantos.

También llamó la atención que Pau Cubarsí, premiado como el mejor jugador joven del Mundial, no apareciera entre los elegidos. Rodri, distinguido como el mejor futbolista del campeonato, sí ingresó en el mediocampo junto a Bellingham y Olise.

El volante español completó 799 pases con un 93% de precisión, mientras que Michael Olise entregó siete asistencias y se convirtió en el jugador con más pases de gol en una misma edición mundialista, según las estadísticas difundidas tras el torneo.

De esta manera, el equipo ideal combinó a integrantes de la campeona España, figuras de las selecciones que llegaron a las últimas instancias y una de las grandes revelaciones del Mundial, como el arquero de Cabo Verde.