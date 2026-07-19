Sin presencia argentina: la FIFA eligió el equipo revelación del Mundial 2026

A pesar del subcampeonato, la FIFA armó el 11 ideal sin argentinos. El listado de la FIFA sirve para dimensionar las nuevas promesas del fútbol internacional.

La FIFA dio a conocer de manera oficial su tradicional "equipo revelación" con los futbolistas jóvenes que rompieron los pronósticos en la Copa del Mundo 2026. La nómina generó sorpresa por un dato insólito: no hay ningún jugador de nacionalidad argentina dentro del once ideal, a pesar de que la Selección de Lionel Scaloni disputó la gran final del certamen.

El único nexo con el ámbito del fútbol local fue la inclusión del arquero de la Selección de Paraguay, Orlando Gill, quien pertenece a San Lorenzo de Almagro y fue elegido como el guardameta titular tras atajar en un nivel superlativo.

Los nombres del 11 ideal de promesas de la FIFA El equipo de las sorpresas del Mundial combinó figuras de potencias y revelaciones continentales que encandilaron a los ojeadores de Europa:

En la defensa: Sobresalió el inglés Nico O’Reilly (Manchester City), titular afianzado con un 90% de precisión en sus pases; el español Pau Cubarsí (FC Barcelona), elegido Mejor Jugador Joven del Torneo tras ser el pilar de la España campeona; y el caboverdiano Lopes Cabral (Trabzonspor), recordado no solo por su solidez sino por su golazo ante la Selección Argentina.

En el mediocampo: Destacaron el colombiano Gustavo Puerta (Racing de Santander), el sueco Lucas Bergvall (Tottenham), el marroquí Ayyoub Bouaddi (Lille) y el mexicano Gilberto Mora (Xolos de Tijuana).