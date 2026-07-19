Sin presencia argentina: la FIFA eligió el equipo revelación del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer de manera oficial su tradicional "equipo revelación" con los futbolistas jóvenes que rompieron los pronósticos en la Copa del Mundo 2026. La nómina generó sorpresa por un dato insólito: no hay ningún jugador de nacionalidad argentina dentro del once ideal, a pesar de que la Selección de Lionel Scaloni disputó la gran final del certamen.
El único nexo con el ámbito del fútbol local fue la inclusión del arquero de la Selección de Paraguay, Orlando Gill, quien pertenece a San Lorenzo de Almagro y fue elegido como el guardameta titular tras atajar en un nivel superlativo.
Los nombres del 11 ideal de promesas de la FIFA
El equipo de las sorpresas del Mundial combinó figuras de potencias y revelaciones continentales que encandilaron a los ojeadores de Europa:
En la defensa: Sobresalió el inglés Nico O’Reilly (Manchester City), titular afianzado con un 90% de precisión en sus pases; el español Pau Cubarsí (FC Barcelona), elegido Mejor Jugador Joven del Torneo tras ser el pilar de la España campeona; y el caboverdiano Lopes Cabral (Trabzonspor), recordado no solo por su solidez sino por su golazo ante la Selección Argentina.
En el mediocampo: Destacaron el colombiano Gustavo Puerta (Racing de Santander), el sueco Lucas Bergvall (Tottenham), el marroquí Ayyoub Bouaddi (Lille) y el mexicano Gilberto Mora (Xolos de Tijuana).
En la delantera: El tridente estuvo compuesto por el noruego Antonio Nusa (RB Leipzig), el marfileño Yan Diomande (quien fue fichado por el PSG tras el torneo) y el suizo Johan Manzambi (Friburgo), autor de tres goles y dos asistencias que le valieron su transferencia al Aston Villa.
De esta manera, aunque los hinchas buscaron en vano alguna joya albiceleste en la nómina, el listado de la FIFA sirve para dimensionar las nuevas promesas del fútbol internacional que dominaran la escena mundial en los próximos años.