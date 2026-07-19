    • 19 de julio de 2026 - 20:34

    El descontrolado festejo de Speed tras el gol de España ante Argentina

    Speed venía sufriendo el partido con la tensión lógica del cruce, sin embargo, cuando España logró romper el cero explotó de alegría.

    speed
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quien se llevó toda la atención en las redes sociales fue Show Speed, el famosísimo streamer estadounidense. Conocido a nivel mundial por su desaforado histrionismo y su conocida rivalidad futbolística hacia Lionel Messi debido a su fanatismo extremo por Cristiano Ronaldo, el joven norteamericano protagonizó un momento descontrolado tras el gol español.

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    La eufórica reacción de Speed que se volvió viral

    Durante su transmisión en vivo de la gran final, Speed venía sufriendo el partido con la tensión lógica del cruce. Sin embargo, en el instante en que la Furia Roja logró romper el cero y marcar el gol que terminaría valiendo la Copa del Mundo, el streamer explotó por completo.

    Descontrol en el set: Fiel a su estilo, el creador de contenido empezó a gritar de manera ensordecedora, saltó de su silla y corrió por toda la habitación festejando el tanto ibérico.

    Festejo temático: En medio de su locura, no dudó en recrear el clásico festejo del "Siuuu" de Cristiano Ronaldo, dejando en claro que su celebración tenía un fuerte condimento de rivalidad hacia el capitán argentino.

    Furor en las redes sociales

    El clip del festejo agónico de Speed tardó apenas unos segundos en inundar plataformas como X (ex Twitter) y TikTok, sumando millones de reproducciones en tiempo récord.

    Mientras los hinchas españoles compartían su alegría y se sumaban a las locuras del norteamericano, los fanáticos de la Scaloneta llenaron las publicaciones de comentarios masticando la bronca por la derrota, transformando el video en uno de los contenidos más comentados del postpartido mundialista.

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