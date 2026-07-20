Daniel Scioli fue oficializado como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes

El Gobierno nacional formalizó la re designación de Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, en el marco del reordenamiento del Gabinete y la adecuación de las estructuras ministeriales tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.

La medida se estableció a través de los decretos correspondientes publicados en el Boletín Oficial, rubricados por el presidente Javier Milei y el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Con esta resolución, Scioli ratifica su posición al frente del área unificada que opera en la órbita nacional.

Mantenimiento de funciones en el Gabinete La reconfiguración responde a la reorganización de competencias que acompañó los recientes cambios en la Ley de Ministerios y las jefaturas de área. Pese a las modificaciones orgánicas de los últimos meses, el exgobernador bonaerense mantiene la conducción de un área clave que articula la promoción turística, las políticas ambientales y el desarrollo deportivo del país.

Scioli, quien asumió en el Poder Ejecutivo nacional tras su paso por la embajada argentina en Brasil, continuará con las tareas de gestión que involucran la relación con las provincias, la atracción de inversiones en materia turística y los programas nacionales de deporte y sustentabilidad.

Coordinación con el sector provincial y privado Desde la Secretaría que encabeza el funcionario se busca dar continuidad a las agendas de incentivo comercial y de infraestructura para el turismo interno e internacional. Asimismo, el organismo mantiene el dictado y control de las normativas vinculadas a la conservación del ambiente y las políticas de apoyo a atletas y federaciones deportivas a nivel federal.