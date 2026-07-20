    • 20 de julio de 2026 - 12:55

    Daniel Scioli fue oficializado como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes

    Tras la reestructuración ministerial dispuesta por el Gobierno nacional, Daniel Scioli continuará en el gabinete.

    Daniel Scioli formalizó la redesignación como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

    Daniel Scioli formalizó la redesignación como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional formalizó la re designación de Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, en el marco del reordenamiento del Gabinete y la adecuación de las estructuras ministeriales tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.

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    La medida se estableció a través de los decretos correspondientes publicados en el Boletín Oficial, rubricados por el presidente Javier Milei y el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Con esta resolución, Scioli ratifica su posición al frente del área unificada que opera en la órbita nacional.

    Mantenimiento de funciones en el Gabinete

    La reconfiguración responde a la reorganización de competencias que acompañó los recientes cambios en la Ley de Ministerios y las jefaturas de área. Pese a las modificaciones orgánicas de los últimos meses, el exgobernador bonaerense mantiene la conducción de un área clave que articula la promoción turística, las políticas ambientales y el desarrollo deportivo del país.

    Scioli, quien asumió en el Poder Ejecutivo nacional tras su paso por la embajada argentina en Brasil, continuará con las tareas de gestión que involucran la relación con las provincias, la atracción de inversiones en materia turística y los programas nacionales de deporte y sustentabilidad.

    Coordinación con el sector provincial y privado

    Desde la Secretaría que encabeza el funcionario se busca dar continuidad a las agendas de incentivo comercial y de infraestructura para el turismo interno e internacional. Asimismo, el organismo mantiene el dictado y control de las normativas vinculadas a la conservación del ambiente y las políticas de apoyo a atletas y federaciones deportivas a nivel federal.

    Con la ratificación de la norma en el Boletín Oficial, se completa el encuadre administrativo que otorga validez formal a las decisiones de la cartera bajo el nuevo esquema de ministerios.

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