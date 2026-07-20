Polémica en el Senado: las dietas trepan a $12 millones y vuelve el debate por los aumentos automáticos

Una nueva controversia sacude al Congreso de la Nación en pleno receso invernal. A raíz de un incremento salarial del 6,6% acordado para el personal legislativo —desglosado en un 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto—, las dietas de los senadores nacionales se verán afectadas por el polémico mecanismo de "enganche" automático, lo que elevará sus salarios a una cifra cercana a los 12 millones de pesos.

El aumento no es producto de una votación directa de los senadores sobre su propio sueldo, sino de una resolución aprobada en abril de 2024 que vincula sus ingresos a las paritarias de los empleados del Poder Legislativo. Al subir el sueldo de los trabajadores, los módulos que componen la dieta de los legisladores (que incluyen gastos de representación y desarraigo) se actualizan sin necesidad de un nuevo debate parlamentario.

Por el momento, no existe voluntad política en la Cámara alta para derogar esta norma, lo que garantiza que, mientras se mantenga el acuerdo vigente, las actualizaciones salariales de los senadores continúen siendo automáticas.

La noticia cayó como un balde de agua fría en una sociedad que atraviesa un estricto plan de austeridad. Ante el impacto público de la medida, varios legisladores de diferentes bloques —incluyendo La Libertad Avanza, PRO y la UCR— han ratificado su decisión de no percibir el aumento.

Posturas firmes: Legisladores como Luis Juez (LLA) y Carolina Losada (UCR) han sido de los más vocales en el rechazo. En reiteradas ocasiones, han solicitado que se mantenga el congelamiento de sus dietas, argumentando que "no son momentos para discutir salarios de la política" frente al esfuerzo que realiza la población en general.

La situación técnica: Para aquellos senadores que no desean cobrar el incremento, el camino es complejo: deben presentar una nota formal para renunciar a la suba o donar el excedente, ya que el sistema liquida el aumento de manera predeterminada para todos los miembros de la Cámara.

El contraste con Diputados

A diferencia de lo que ocurre en el Senado, en la Cámara de Diputados la situación es distinta. Allí no existe el "enganche" automático con los salarios de los empleados. En ese cuerpo, el incremento de las dietas queda supeditado a la decisión de la presidencia de la Cámara. Actualmente, la dieta bruta de los diputados se mantiene en los 7 millones de pesos, un 40% por debajo de lo que perciben sus pares en el Senado.

La pregunta que queda flotando para los representados es si este sistema de actualización automática, que nació en una sesión exprés en 2024, será finalmente revisado en el corto plazo o si la polémica seguirá vigente cada vez que se negocien las paritarias de los empleados legislativos.