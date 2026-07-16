El Senado debate la venta de tierras a extranjeros

En una jornada legislativa clave antes del inicio del receso invernal, el Senado de la Nación debate el polémico proyecto de ley denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". La iniciativa, impulsada con fuerza por el oficialismo, busca una redefinición drástica del régimen de tierras en la Argentina, abriendo las puertas a la adquisición de territorio nacional por parte de capitales extranjeros sin los límites que rigen en la actualidad.

El oficialismo negocia voto a voto con aliados en el Senado para aprobar hoy la ley de Propiedad Privada

El proyecto llega al recinto tras tres meses de intensas negociaciones en las que el Gobierno nacional debió realizar modificaciones para sumar voluntades. El punto de inflexión para destrabar el apoyo de los bloques provinciales y de un sector de la UCR y el PRO fue otorgarles a las provincias la potestad final de autorizar o rechazar estas transacciones en sus respectivas jurisdicciones.

La legislación vigente en el país no prohíbe la compra de propiedades rurales por parte de extranjeros, pero sí fija un tope claro: un límite del 15% sobre la superficie rural total del país. Actualmente, los capitales internacionales concentran cerca del 5% del territorio nacional (alrededor de 13 millones de hectáreas).

De aprobarse la reforma impulsada por la Casa Rosada, esos límites quedarán eliminados. Esto genera una profunda preocupación en los sectores de la oposición y organizaciones ambientales, quienes alertan que la medida facilitará la concentración de grandes extensiones de tierra consideradas altamente estratégicas por sus recursos hídricos, mineros o agrícolas, especialmente en zonas cordilleranas y del sur del país.

El debate parlamentario excede la extranjerización de la tierra, ya que el paquete legislativo incluye otros puntos de alta sensibilidad social y jurídica:

Desalojos exprés: Se habilita un mecanismo para que la Justicia pueda ordenar la restitución inmediata de un inmueble de manera preventiva, sin necesidad de esperar a que exista una sentencia definitiva en el juicio.

Ley de Manejo del Fuego: Se introducen cambios en las restricciones vigentes sobre las tierras arrasadas por incendios, eliminando las trabas para cambiar el destino o uso de esos suelos, lo que la oposición denuncia como un incentivo indirecto a la especulación inmobiliaria.

Régimen de expropiaciones: Se restringe el concepto de "utilidad pública" y se elevan las indemnizaciones, lo que aumentará notablemente la complejidad para que el Estado recupere activos estratégicos en el futuro.

Tratamiento de pliegos judiciales en la misma sesión

De forma paralela al debate de la ley, la Cámara Alta tiene en agenda el tratamiento de 36 pliegos judiciales. Entre ellos sobresale el de Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que está próximo a cumplir 75 años y requiere el aval del Senado para continuar en funciones por cinco años más. Pesino es un magistrado clave, recordado por haber dejado sin efecto la medida cautelar que mantenía frenada la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo.

Mientras el oficialismo confía en contar con los números necesarios para dar media sanción a la ley de tierras, desde el bloque peronista y sectores aliados continúan las negociaciones de último momento para intentar bloquear o introducir modificaciones de fondo en el capítulo de la extranjerización del territorio.