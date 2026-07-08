El Senado sesionará el 16 de julio para debatir la Ley de Propiedad Privada y pliegos judiciales

La Libertad Avanza y los bloques de senadores dialoguistas acordaron la fecha en Labor Parlamentaria.

La actividad en el Congreso de la Nación sumará una jornada clave a mediados de mes. Tras un acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria, el Senado de la Nación convocó oficialmente a una sesión especial para el próximo jueves 16 de julio, donde se buscará avanzar con reformas de fuerte impacto institucional y económico.

La fecha quedó fijada gracias al consenso entre el oficialismo de La Libertad Avanza, las bancadas dialoguistas y el espacio Convicción Federal, logrando consolidar el denominado "grupo de los 44" para asegurar el tratamiento de los temas en el recinto.

Los ejes del debate por la propiedad privada El proyecto central de la convocatoria gira en torno a las modificaciones sobre la propiedad privada. La iniciativa contempla dos puntos que prometen generar una fuerte discusión en el recinto: por un lado, la eliminación de las restricciones vigentes para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras en territorio argentino; por el otro, la implementación de un mecanismo de desalojo "exprés" para viviendas o terrenos que se encuentren ocupados.

De manera complementaria, el orden del día de la sesión del 16 de julio incluye el tratamiento de una treintena de pliegos judiciales, un paso fundamental para la cobertura de vacantes en distintos juzgados y fiscalías del país.

Próximos pasos en la agenda parlamentaria La agenda legislativa ya tiene proyecciones para el mes de agosto. Según confirmó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, los bloques acordaron una nueva sesión para el 6 de agosto.