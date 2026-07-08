    • 8 de julio de 2026 - 13:01

    Anses volverá a pagarle a Cristina Kirchner una pensión de más de $15 millones por mes

    El organismo previsional informó a la Justicia que desde agosto restablecerá de manera provisoria una de las asignaciones de la expresidenta, aunque continuará apelando la decisión ante la Corte Suprema.

    Cristina Fernández cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que, a partir de agosto, volverá a abonarle a Cristina Fernández de Kirchner una de sus pensiones de privilegio por un monto bruto de $15.683.154,06 mensuales, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia. No obstante, el organismo aclaró que mantiene su postura en contra de la decisión y continuará impulsando recursos para revertirla.

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    La suspensión de esas asignaciones había sido dispuesta luego de que Cristina Kirchner fuera condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La medida alcanzó tanto la asignación que percibía como expresidenta como la pensión correspondiente por su condición de viuda de un expresidente.

    La cautelar que cambió el escenario

    En una primera instancia, la Justicia había rechazado el pedido de restitución provisoria presentado por la defensa de la exvicepresidenta. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y concedió una medida cautelar al considerar que existían razones de carácter alimentario para habilitar el pago mientras continúa el proceso judicial.

    El organismo previsional había solicitado que la garantía fuera una caución real, es decir, con bienes afectados para responder por una eventual devolución, pero ese planteo fue rechazado.

    La Anses mantiene la disputa judicial

    En el escrito presentado ante la Justicia, la Anses comunicó que restablecerá el beneficio correspondiente al mes de agosto, aunque dejó asentado que continuará cuestionando la decisión judicial.

    Además, recordó que ya presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal revise la medida cautelar y determine si corresponde mantener suspendido el beneficio.

    En ese expediente también intervino el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien dictaminó que la Corte debería tomar el caso y consideró que la cautelar no debería mantenerse vigente debido a que la condena penal implica, según su interpretación, la suspensión del cobro de prestaciones previsionales.

    Cuánto cobrará Cristina Kirchner

    La suma informada por la Anses asciende a $15.683.154,06 brutos para agosto.

    Sobre ese monto se aplicarán descuentos correspondientes a:

    • Obra social.
    • Impuesto a las Ganancias.

    El organismo también aclaró que la liquidación no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024 al declarar domicilio en Santa Cruz.

    El antecedente del doble beneficio

    Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner cobraba simultáneamente dos asignaciones previstas en la Ley 24.018: una por haber ejercido la Presidencia y otra como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

    Ese doble beneficio había sido interrumpido durante la gestión de Mauricio Macri por considerarse incompatible con la normativa vigente, aunque fue restituido en 2021 por decisión de la entonces directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.

    La legalidad de ese doble cobro continúa siendo objeto de otra causa judicial que permanece abierta y aún espera una definición definitiva.

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