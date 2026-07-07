ANSES: cómo sacar un turno con el nuevo sistema

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un cambio en el sistema de turnos para la atención presencial que modifica la forma en que millones de personas realizan sus trámites . A partir de esta actualización, quienes necesiten gestionar una prestación ya no estarán obligados a concurrir a la oficina más cercana a su domicilio registrado.

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Con esta nueva modalidad, los usuarios podrán elegir cualquier delegación de ANSES del país , siempre que haya disponibilidad de turnos. El objetivo de la medida es brindar mayor flexibilidad, facilitar el acceso a la atención presencial y reducir los traslados innecesarios para quienes se encuentran lejos de su domicilio habitual.

El principal cambio es que el domicilio registrado deja de condicionar la elección de la oficina donde se realizará el trámite. Hasta ahora, el sistema sugería automáticamente la delegación más cercana a la dirección declarada por cada ciudadano y esa era la alternativa disponible para solicitar un turno.

Con la nueva modalidad, ANSES permitirá seleccionar cualquier oficina del país , independientemente del domicilio registrado en su base de datos. La recomendación de la sede más cercana seguirá apareciendo en el sistema, pero ya no será obligatoria , por lo que cada usuario podrá optar por la delegación que mejor se adapte a sus necesidades.

El organismo explicó que esta modificación responde a distintas situaciones que afectaban a quienes debían realizar gestiones presenciales. Muchas personas trabajan en otra localidad, permanecen de viaje o residen temporalmente lejos de su domicilio registrado , por lo que el nuevo esquema ofrece una alternativa más flexible para concretar los trámites.

Además, la elección de la oficina quedará en manos del usuario, siempre que existan turnos disponibles en la delegación seleccionada. De esta manera, cada persona podrá organizar sus gestiones teniendo en cuenta cuestiones laborales, familiares o personales.

Cómo sacar un turno en ANSES y cuáles son los beneficios del sistema

El procedimiento para solicitar un turno continúa realizándose a través del sitio web de ANSES, aunque ahora incorpora la posibilidad de elegir libremente la oficina antes de confirmar la reserva.

Para obtener un turno, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal web de ANSES .

al portal web de . Acceder a la sección "Trámites y Servicios" .

a la sección . Seleccionar la opción "Turnos" .

la opción . Hacer clic en "Solicitar un turno" .

en . Elegir el trámite que se desea realizar.

el trámite que se desea realizar. Ingresar el número de CUIL .

el número de . Verificar los datos de contacto registrados.

los datos de contacto registrados. Seleccionar la provincia y la oficina donde prefieren ser atendidos.

la y la donde prefieren ser atendidos. Confirmar la reserva siguiendo las indicaciones del sistema.

Una vez completado el procedimiento, el sistema emitirá un comprobante con la fecha, el horario y la delegación seleccionada para la atención presencial.

Según informó ANSES, la actualización también busca mejorar la distribución de la demanda entre las distintas oficinas del organismo. Entre los principales beneficios del nuevo esquema se destacan la mayor libertad para elegir dónde realizar los trámites, la reducción de traslados innecesarios, la disminución de las barreras geográficas, una mejor organización de los turnos, la optimización de los tiempos de atención y una mayor accesibilidad para las personas que se encuentran lejos de su domicilio habitual.