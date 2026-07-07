    • 7 de julio de 2026 - 10:34

    Trasladaron a Facundo Jones Huala a la Unidad Penal de Esquel

    El Servicio Penitenciario Federal concretó el traslado de Facundo Jones Huala a la Unidad Penal Federal N.º 14 de Esquel.

    Trasladaron a Facundo Jones Huala a la Unidad Penal de Esquel.

    Trasladaron a Facundo Jones Huala a la Unidad Penal de Esquel.

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    Facundo Jones Huala fue trasladado a la Unidad Penal Federal N.º 14 de Esquel, en la provincia de Chubut, después de que la Justicia Federal intimara al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para que ejecutara una medida que aún no había sido cumplida.

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    La decisión fue adoptada por el juez federal de Bariloche, quien requirió al organismo penitenciario informar de manera inmediata sobre el cumplimiento de la orden de traslado.

    Desde la Gremial de Abogados, que integra la defensa del dirigente mapuche, señalaron que la medida permitirá que Jones Huala permanezca alojado en un establecimiento más cercano a su grupo familiar mientras continúa detenido.

    Los abogados sostuvieron que el traslado se concretó luego de casi un mes de demora y destacaron que el cambio de unidad penitenciaria responde a un pedido presentado para facilitar el vínculo con sus familiares.

    Además, remarcaron que la intervención judicial fue determinante para que el Servicio Penitenciario Federal avanzara con la derivación.

    Jones Huala fue extraditado en dos oportunidades a Chile, donde fue condenado por incendio y portación ilegal de arma de fuego. Tras cumplir parte de esa condena, fue expulsado del país trasandino en 2024 y regresó a la Argentina.

    Actualmente permanece detenido en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia argentina por su presunta participación en hechos de violencia atribuidos a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La causa continúa en trámite y no cuenta con una sentencia firme.

    Cómo es la Unidad Penal Federal N.º 14

    La Unidad Penal Federal N.º 14 de Esquel es un establecimiento de mediana seguridad para internos varones. El penal ofrece programas educativos en distintos niveles y talleres de capacitación en oficios, entre ellos carpintería, herrería, panadería, horticultura y chapa y pintura.

    Con el traslado concretado, la orden judicial quedó finalmente cumplida, luego de que el magistrado intimara al Servicio Penitenciario Federal para ejecutar la medida pendiente.

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