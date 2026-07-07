    • 7 de julio de 2026 - 10:59

    Un condenado por narcomenudeo no aceptó la libertad anticipada: "No me siento apto para reinsertarme"

    Augusto Manuel Pacicco fue condenado y detenido por narcomenudeo en la provincia de Córdoba en abril del 2025, pero por el monto de la pena y de que no tenía antecedentes penales, se esperaba que recuperara la libertad.

    Augusto Manuel Pacicco fue condenado por narcotráfico, podía quedar libre y pidió seguir preso.&nbsp;Foto: redes sociales.

    Augusto Manuel Pacicco fue condenado por narcotráfico, podía quedar libre y pidió seguir preso. Foto: redes sociales.

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    Lo que parecía un trámite judicial terminó convirtiéndose en un caso inusual. Un hombre condenado por narcomenudeo en Córdoba rechazó el beneficio de la libertad anticipada y solicitó continuar en prisión hasta cumplir la totalidad de su pena, al considerar que todavía no está preparado para regresar a la sociedad.

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    Se trata de Augusto Manuel Pacicco, quien fue condenado a dos años de cárcel por haber actuado como intermediario en una operación de venta de drogas en la localidad de Embalse. Durante la investigación se determinó que facilitaba el contacto entre vendedores y compradores y, a cambio, recibía dosis de cocaína para sostener su consumo.

    Como no tenía antecedentes penales y la condena era inferior a tres años, estaba en condiciones de acceder a un beneficio que le permitía recuperar la libertad antes de cumplir íntegramente la pena. Sin embargo, sorprendió al tribunal al presentar una carta manuscrita en la que pidió permanecer detenido.

    En el escrito explicó que aún necesita continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que recibe dentro de la unidad penitenciaria y sostuvo que, si recuperaba la libertad, no podría cumplir con las condiciones que le impondría la Justicia. "No me siento apto para reinsertarme en la sociedad", expresó en la carta.

    Durante la audiencia, Pacicco ratificó su postura frente a los jueces y pidió cumplir el tiempo restante de la condena en prisión para poder salir "limpio y bien". Ante esa solicitud, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba resolvió hacer lugar a su planteo y dispuso que continúe alojado en el establecimiento penitenciario hasta completar la pena.

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