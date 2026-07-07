Dejó cuadripléjico a un empresario en un violento asalto y ahora fue condenado por golpear al hijo de su expareja

Sebastián Andrés Aguirre, uno de los delincuentes condenados por el violento asalto que dejó cuadripléjico al empresario sanjuanino Emmanuel Rodríguez, volvió a ser condenado por la Justicia . Esta vez, la nueva sentencia fue por una causa de violencia familiar, luego de admitir que agredió físicamente al hijo de quien era su pareja.

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El caso se resolvió mediante un juicio abreviado acordado entre el imputado y el fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG . Aguirre aceptó su responsabilidad y una pena de un mes y 15 días de prisión efectiva , acuerdo que fue homologado por la jueza Verónica Chicón.

La nueva condena modificará el tiempo que permanecerá detenido, ya que la pena fue unificada con la condena de 14 años de prisión efectiva que ya cumple por el resonante robo ocurrido en el barrio privado San Juan de Los Olivos, en Rawson.

Aguirre fue identificado por la Justicia como el autor del disparo que hirió de gravedad a Emmanuel Rodríguez durante el asalto perpetrado contra el empresario y su familia.

El hecho ocurrió cuando una banda ingresó de madrugada a la vivienda tras cortar el cerco perimetral y forzar una ventana. En el interior estaban Rodríguez, su esposa de apellido Bergman y las dos hijas de la pareja, de apenas 9 y 10 años.

Durante el robo, Aguirre efectuó un disparo con un arma de fuego que provocó lesiones gravísimas e irreversibles. Como consecuencia, el empresario quedó cuadripléjico, dependiendo desde entonces de asistencia médica permanente y conservando únicamente un leve movimiento en los dedos de una mano.

Una condena de 14 años por el brutal asalto

Por ese ataque, Aguirre fue condenado a 14 años de prisión efectiva como coautor del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por las lesiones gravísimas causadas, siendo además declarado reincidente.

En la misma causa también fueron condenados: Pablo Ezequiel Pérez, a 12 años de prisión efectiva; Brian Ezequiel Álvarez Cuello, a 10 años de prisión efectiva y Enzo Alfredo Pérez Agüero y Franco Alfredo Monteleone, a un año de prisión efectiva por encubrimiento agravado.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales coordinadores Claudia Salica y Cristian Catalano, quienes remarcaron durante el proceso la extrema violencia del ataque y la ausencia total de arrepentimiento por parte de los integrantes de la banda.