    • 7 de julio de 2026 - 12:35

    Hallaron a un hombre muerto en una vivienda e investigan una posible intoxicación con monóxido de carbono

    El cuerpo fue encontrado este martes por la mañana en una casa de Concepción. Los primeros indicios apuntan a una intoxicación por la acumulación de gas.

    &nbsp; &nbsp; &nbsp;

     

     

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue encontrado sin vida este martes por la mañana en el interior de una vivienda ubicada en Concepción, Capital. Las primeras actuaciones realizadas en el lugar orientan la investigación hacia una posible intoxicación con monóxido de carbono, aunque la causa del fallecimiento deberá ser confirmada mediante la autopsia.

    Leé además

    el bebe que cayo a un balde con agua en rawson esta entubado y lucha por su vida

    El bebé que cayó a un balde con agua en Rawson está entubado y lucha por su vida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Sebastián Andrés Aguirre, condenado por el brutal asalto a un empresario, sumó su segunda sentencia. 

    Dejó cuadripléjico a un empresario en un violento asalto y ahora fue condenado por golpear al hijo de su expareja

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hallazgo se produjo en un domicilio situado sobre calle Cereceto, entre Alem y Salta, donde trabajó personal del Cuartel Central de Bomberos para inspeccionar las condiciones del inmueble y determinar las circunstancias del hecho.

    De acuerdo con la principal hipótesis que manejan los investigadores, la víctima habría estado utilizando un anafe que, por causas que aún se intentan establecer, se habría apagado mientras continuaba liberando gas. La acumulación del fluido en un ambiente cerrado habría generado una concentración letal.

    No obstante, esa línea investigativa es preliminar y será la autopsia, que se realizará en la Morgue Judicial, la que establecerá científicamente la causa de la muerte.

    Durante la inspección de la vivienda no se detectaron signos de violencia ni aberturas forzadas que permitan sospechar de la participación de terceros, por lo que, hasta el momento, la investigación se centra en una muerte de carácter accidental.

    En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría 2ª, personal del Cuartel Central de Bomberos, Policía Científica y la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, que continúa con las actuaciones para esclarecer el hecho.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Augusto Manuel Pacicco fue condenado por narcotráfico, podía quedar libre y pidió seguir preso. Foto: redes sociales.

    Un condenado por narcomenudeo no aceptó la libertad anticipada: "No me siento apto para reinsertarme"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que dijo la alumna que viajaba con el instructor de vuelo que cayo del avion y murio en cordoba

    Qué dijo la alumna que viajaba con el instructor de vuelo que cayó del avión y murió en Córdoba

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Trasladaron a Facundo Jones Huala a la Unidad Penal de Esquel.

    Trasladaron a Facundo Jones Huala a la Unidad Penal de Esquel

    Por Redacción Diario de Cuyo