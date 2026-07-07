Hallaron a un hombre muerto en una vivienda e investigan una posible intoxicación con monóxido de carbono

El cuerpo fue encontrado este martes por la mañana en una casa de Concepción. Los primeros indicios apuntan a una intoxicación por la acumulación de gas.

Un hombre fue encontrado sin vida este martes por la mañana en el interior de una vivienda ubicada en Concepción, Capital. Las primeras actuaciones realizadas en el lugar orientan la investigación hacia una posible intoxicación con monóxido de carbono, aunque la causa del fallecimiento deberá ser confirmada mediante la autopsia.

El hallazgo se produjo en un domicilio situado sobre calle Cereceto, entre Alem y Salta, donde trabajó personal del Cuartel Central de Bomberos para inspeccionar las condiciones del inmueble y determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la principal hipótesis que manejan los investigadores, la víctima habría estado utilizando un anafe que, por causas que aún se intentan establecer, se habría apagado mientras continuaba liberando gas. La acumulación del fluido en un ambiente cerrado habría generado una concentración letal.

No obstante, esa línea investigativa es preliminar y será la autopsia, que se realizará en la Morgue Judicial, la que establecerá científicamente la causa de la muerte.

Durante la inspección de la vivienda no se detectaron signos de violencia ni aberturas forzadas que permitan sospechar de la participación de terceros, por lo que, hasta el momento, la investigación se centra en una muerte de carácter accidental.