Un policía se desplomó y murió en la fila de un supermercado

El policía Juan Carlos Ferrari murió mientras esperaba para pagar sus compras en un supermercado.

Un hecho que causó profunda conmoción se registró este lunes, cerca de las 19, en un supermercado ubicado sobre la calle San Martín al 1000 de Bragado, Buenos Aires. Un hombre de 58 años, que aguardaba en la fila para abonar sus compras, se descompensó repentinamente y falleció en el lugar.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Ferrari, Mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, recientemente retirado de la fuerza.