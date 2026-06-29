Murió un policía en una violenta batalla campal después de un partido

Un policía de la provincia de Santa Fe murió este domingo por la noche luego de resultar gravemente herido durante los incidentes registrados tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol, disputada entre Club Atlético Carcarañá (Cremería) y Sportivo Las Parejas , en la ciudad de Carcarañá.

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La víctima fue identificada como Eduardo Damián López, de 35 años , oriundo de Rosario y efectivo del Comando Radioeléctrico de Roldán , quien participaba del operativo de seguridad que se organizó para el partido.

Según trascendió, los disturbios empezaron cuando los simpatizantes se retiraban del estadio, en el marco del operativo de desconcentración. En medio de los enfrentamientos, López sufrió una gravísima lesión en la cabeza tras ser atacado por un grupo de personas.

Si bien el suceso del hecho aún está siendo investigado, las primeras versiones indican que el efectivo recibió un fuerte impacto y luego presentó una herida compatible con un elemento metálico.

Luego de ser asistido en Carcarañá, fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció pasadas las 23 del domingo.

Un policía de la provincia de Santa Fe murió este domingo por la noche luego de resultar gravemente herido durante los incidentes registrados tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol. Foto: Instagram @policia.sf

En el marco de la investigación, cuatro personas fueron demoradas y la Justicia santafesina intenta establecer quiénes participaron de la agresión y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno.

Los investigadores analizan testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y registros del operativo para reconstruir cómo se produjo el ataque.

La muerte de López generó una profunda conmoción en la fuerza policial y en las ciudades de Roldán y Rosario, donde el efectivo era ampliamente conocido por su labor en el Comando Radioeléctrico.

Un efectivo recibió un tiro en la cabeza durante un allanamiento por narcotráfico

Un policía fue asesinado durante un operativo antidrogas en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Se trata del segundo efectivo que, en los últimos días, murió en circunstancias similares.

El hecho ocurrió durante un allanamiento por narcotráfico en el barrio Pico de Oro. Personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de las comisarías 1ª, 5ª y 6ª fue atacado a tiros por delincuentes que intentaron escapar al verse sorprendidos por el procedimiento.

Según informaron fuentes del caso, el sargento Facundo Giménez corría por un descampado cuando recibió un disparo en la cabeza. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital local, los médicos constataron su fallecimiento.

Facundo Giménez, policía asesinado. Foto: redes sociales.

Por el crimen fueron detenidos Lucas Ezequiel S., de 26 años; Juan Daniel P., de 15; y Ricardo Alejandro G., de 28.

El caso recuerda al ocurrido días atrás en la ciudad santafesina de Rosario, donde el policía federal Rodolfo Manfredi fue asesinado durante una emboscada en el barrio Villa Banana.