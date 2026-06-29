Tragedia en Angaco: el conductor aseguró que le fallaron los frenos antes de atropellar y matar a un operario

La investigación por el siniestro vial fatal ocurrido el viernes por la noche en Angaco sumó un dato clave. Miguel Ángel Arce, de 73 años, el conductor del Volkswagen Gacel que embistió y mató a un trabajador que realizaba tareas sobre la vía pública, se sometió este lunes a la audiencia de formalización.

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El hombre aseguró en sus primeras declaraciones que e l vehículo sufrió una falla en los frenos momentos antes del impacto.

Según la UFI Delitos Especiales, el hecho ocurrió alrededor de las 21.15, sobre calle Belgrano, entre Bosque y Velázquez, en Angaco. Arce circulaba de sur a norte acompañado por una mujer de apellido Luna. En ese momento, sobre la misma calzada se encontraba detenida una hidrogrúa Mercedes-Benz de la empresa Conelsi, contratista de Naturgy, cuyos operarios realizaban tareas de mantenimiento en un poste del tendido eléctrico.

Según la reconstrucción del caso, la hidrogrúa estaba detenida en el centro de la calzada con una única luz de balizamiento funcionando del lado derecho. Además, había dos conos de señalización colocados delante del vehículo.

En esas circunstancias, Daniel Funes Cerdas, de 48 años, chofer y gruista de la empresa, se encontraba junto al lateral este del camión intentando conectar una linterna portátil a la batería del vehículo.

De acuerdo con la investigación, el Volkswagen no logró detener su marcha. El conductor intentó esquivar la hidrogrúa por el costado este, circulando con parte del automóvil sobre la banquina y parte sobre el asfalto, pero terminó embistiendo desde atrás a Funes.

Producto del impacto, la víctima cayó sobre el capó del automóvil y luego fue despedida unos 30 metros, mientras que el vehículo recién logró detenerse aproximadamente 50 metros después del camión. Funes falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

En las declaraciones posteriores al siniestro, Arce aseguró que le fallaron los frenos de su Gacel.

Imputado por homicidio culposo agravado

Tras las primeras medidas de la investigación, la Justicia inició una Investigación Penal Preparatoria contra Miguel Ángel Arce por el delito de homicidio culposo agravado.

En la audiencia correspondiente, el juez resolvió que el acusado recupere la libertad bajo la obligación de someterse al proceso y no entorpecer la investigación, que tendrá un plazo de ocho meses.

Uno de los aspectos que ahora deberá determinar la pesquisa será si efectivamente el automóvil presentaba una falla mecánica en el sistema de frenos, tal como manifestó Arce en sus primeras declaraciones, o si existieron otros factores que derivaron en la tragedia.