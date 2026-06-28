    • 28 de junio de 2026 - 13:35

    Múltiple tragedia en Francia: una avioneta se estrelló y hay 11 muertos

    En la aeronave viajaban cinco alumnos de paracaidismo y sus instructores. Ninguno sobrevivió. Se desplegó un amplio operativo de emergencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una avioneta de un club de paracaidismo se estrelló este domingo en Tomblaine, al noroeste de Francia, y 11 personas murieron como consecuencia del impacto.

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    Según informó la agencia Reuters, entre las víctimas hay cinco alumnos, cinco instructores y el piloto.

    La avioneta, de acuerdo al medio local L’Est Republicain, se trata de una “Pilatus” matriculada en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas.

    Los testigos contaron que la aeronave cayó en picada en una zona residencial, muy cerca de un supermercado, después de perder altura por causas que se investigan.

    A pesar de la cercanía con casas y centros comerciales, no se registraron víctimas colaterales. En cuanto a los ocupantes de la avioneta, no hubo sobrevivientes.

    Tras conocerse la tragedia, el ministro de Transporte del Interior de Francia, Laurent Núñez, y el ministro de Transporte, Philippe Tabarot, se trasladaron al lugar del accidente. “Es una terrible tragedia”, aseguró Tabator.

    Yves Séguy, prefecto del departamento de Meurthe-et-Moselle, informó que se desplegó un amplio operativo de emergencia, con unidades de policía y 50 bomberos en el lugar.

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