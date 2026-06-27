Lucas Trejo sigue sin noticias de su familia y pide ayuda para sacar los escombros del edificio derrumbado

La angustia del futbolista argentino Lucas Trejo no cesa . Este viernes continuaba con la búsqueda desesperada de su familia, de quien no supo nada desde que el miércoles se registraron dos terremotos devastadores en Venezuela y causaron más de 500 muertos y miles de heridos.

El paradero de su esposa Yanina Maranella y sus hijos menores Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella tienen al defensor de 38 años sin descansar ni un minuto.

Según contó en sus redes sociales Trejo, su domicilio familiar se encuentra en uno de los edificios que se derrumbaron por los sismos en Playa Grande, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

El miércoles, el futbolista de Club Sport Marítimo se encontraba junto al plantel en Caracas porque su equipo debía disputar un partido de copa local ante Deportivo Miranda en el estadio Brígido Iriarte . Su familia estaba en su casa.

Tras los terremotos, que provocaron el colapso de su edificio, el deportista no pudo volver a contactar a su esposa. Por ello, difundió imágenes y datos de sus familiares en sus redes sociales con la esperanza de recibir alguna noticia de ellos. Su pedido desesperado se hizo viral y recibió el apoyo de miles de usuarios.

Este jueves compartió una actualización de su situación en Instagram: “Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar por ellos”, expresó el futbolista junto a un emoji de corazón roto. Este jueves compartió una actualización de su situación en Instagram: “Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar por ellos”, expresó el futbolista junto a un emoji de corazón roto.

Ricardo Ardiles, cuñado de Trejo, indicó en una entrevista televisiva que las tareas de rescate continúan hoy entre los escombros, pero señaló que la falta de comunicación agrava la incertidumbre. “Lo último que sabemos es que estaría llegando algo de ayuda al lugar que se encuentra la familia Lucas. No sabemos si se encuentran entre los escombros, se esta buscando desesperadamente”, contó.

También dijo que mantiene la esperanza de que Yanina hubiera llevado a su hijo a la escuelita de fútbol y que los tres hubieran salido del edificio antes de que ocurriera la catástrofe.

Cuando Trejo regresó a La Guaira halló el edificio donde está su departamento reducido a escombros. “Encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más”, relató Ardiles, en declaraciones a Cadena 3, y señaló que la zona es “una verdadera zona de catástrofe”.

En sus redes, el futbolista había difundido una imagen de los cuatro y el pedido de auxilio: “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió.

Los terremotos que afectaron a Venezuela este miércoles fueron de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, el más potente que impactó al país desde 1900, según los datos del USGS.

Según los últimos reportes oficiales, murieron 589 personas y hay 2.980 personas heridas. Provocaron el colapso de edificios, daños graves en infraestructura, interrupciones de servicios, y un amplio operativo de rescate.

Las autoridades declararon a La Guaira como zona de desastre, mientras continúan las tareas para localizar sobrevivientes entre los escombros.