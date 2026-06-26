    • 26 de junio de 2026 - 20:31

    Conmovedor video: dio a luz mientras estaba atrapada bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela

    El dramático momento se produjo en La Guaira, la ciudad más afectada por el doble sismo. La mujer fue asistida por vecinos que estaban en el lugar.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Venezuela vive horas desesperantes tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió al país con apenas segundos de diferencia. La tragedia ya se cobró la vida de al menos 598 personas. Sin embargo, en medio del dolor, una historia logró conmover a todos y se volvió viral.

    Leé además

    terremotos en venezuela: la cifra de muertos ya asciende a 920, hay 3360 heridos y mas de 50 mil desaparecidos

    Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos ya asciende a 920, hay 3360 heridos y más de 50 mil desaparecidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El avión Sunward SA 60L Aurora pertenece a la aerolinea Shuangyue General Aviation

    Un avión se estrelló en la Citic Tower, el edificio más alto de Beijing

    Una mujer embarazada, que se encontraba atrapada tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira —una de las zonas más afectadas—, empezó el trabajo de parto en pleno operativo de rescate.

    La urgencia de la situación obligó a los rescatistas y a los propios vecinos de la cuadra a improvisar un espacio de asistencia en plena calle, rodeados de cascotes, hierros retorcidos y una densa nube de polvo.

    “No había tiempo para trasladarla. El bebé ya estaba naciendo y tuvimos que actuar ahí mismo, entre las piedras”, relató uno de los bomberos que participó del operativo.

    Las imágenes, que rápidamente inundaron las redes sociales, muestran la desesperación y la posterior emoción de los presentes cuando se escuchó el primer llanto del recién nacido. Minutos después de dar a luz, tanto la madre como el bebé fueron evacuados de urgencia y trasladados a un centro sanitario, donde se encuentran estables y fuera de peligro.

    Venezuela en alerta máxima

    Mientras el nacimiento se convirtió en el gran símbolo de esperanza para el pueblo venezolano, las tareas de rescate no dan tregua. El país caribeño sigue registrando decenas de réplicas y las fuerzas de seguridad trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes en lo que ya se clasifica como una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente.

    Leé también: El conmovedor abrazo que se dio una pareja de jubilados durante el terremoto en Venezuela: “Amor, no te vayas”

    La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que las víctimas por el sismo acienden a 589 y que hay 2980 heridos. Se produjeron 214 réplicas desde que ocurrieron los primeros dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. El estado de La Guaira fue declarado “zona de desastre”.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Trejo busca a su esposa y sus dos hijos (Foto: IG@lucastrejo_lt).

    El desesperado pedido del futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

    ya son 589 los muertos por el doble terremoto en venezuela y continua la busqueda de sobrevivientes

    Ya son 589 los muertos por el doble terremoto en Venezuela y continúa la búsqueda de sobrevivientes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    venezuela elevo la cifra de victimas de los terremotos: 235 muertos, 4300 heridos y mas de 157 desaparecidos

    Venezuela elevó la cifra de víctimas de los terremotos: 235 muertos, 4300 heridos y más de 157 desaparecidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Personas buscan víctimas entre los escombros de edificios derrumbados tras los terremotos en La Guaira, Venezuela.

    Aumentaron a 188 los muertos por los terremotos en Venezuela y siguen las tareas de rescate

    Por Redacción Diario de Cuyo