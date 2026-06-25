Aumentaron a 188 los muertos por los terremotos en Venezuela y siguen las tareas de rescate

La cifra de víctimas fatales por los dos poderosos terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 188 muertos y 1.520 heridos , según informaron las autoridades en el último balance oficial. Mientras tanto, continúan las tareas de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas más afectadas por el desastre.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez , detalló que los sismos provocaron severos daños en la infraestructura sanitaria del país. De acuerdo con el reporte oficial, ocho hospitales sufrieron afectaciones y varios de ellos debieron ser evacuados para garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.

“Algunos hospitales tuvieron que ser desalojados”, indicó Rodríguez , quien aseguró que el Gobierno mantiene el suministro de medicamentos, insumos médicos e hidratación para los centros de salud afectados.

Las consecuencias de los terremotos también alcanzaron a la actividad comercial y a las obras públicas . Según las autoridades, al menos 20 centros comerciales resultaron dañados, mientras que la cantidad de infraestructuras afectadas ascendió a 346.

En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , se trasladó al estado La Guaira, una de las regiones más castigadas por el fenómeno, para supervisar los operativos de emergencia y coordinar la asistencia a los damnificados.

Los organismos de protección civil continúan evaluando los daños estructurales y trabajando en la atención de miles de personas afectadas por el desastre.

Dos fuertes sismos en menos de un minuto

Los terremotos ocurrieron este miércoles y causaron daños en Caracas y otras ciudades venezolanas. El epicentro se ubicó a unos 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, cerca de importantes complejos de refinación.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer movimiento alcanzó una magnitud de 7,2 y apenas 40 segundos después se registró un segundo sismo de magnitud 7,5 en la misma zona.

Inicialmente se emitió una alerta por posible tsunami para sectores del Caribe, pero posteriormente los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartaron riesgos para Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otras áreas cercanas.

Mensajes de solidaridad

Tras la emergencia, Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia y aseguró que los servicios públicos continúan operando en todo el país.

Por su parte, la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con las víctimas a través de un mensaje publicado en la red social X.

“Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió.

Los terremotos se convirtieron en uno de los episodios sísmicos más graves de la historia reciente de Venezuela. Entre los antecedentes más recordados figuran el terremoto de Cariaco de 1997, que dejó 73 muertos, y el terremoto de Caracas de 1967, que provocó 236 víctimas fatales.