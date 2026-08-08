Polémica en Chile: proponen que las mujeres escuchen los latidos del feto antes de acceder a un aborto

Un proyecto de ley presentado en Chile abrió un nuevo debate sobre el aborto al proponer que las mujeres que accedan a una interrupción legal del embarazo escuchen previamente los latidos del feto . La iniciativa, denominada “Escucha su corazón”, fue impulsada por legisladores oficialistas y generó un fuerte rechazo de organizaciones feministas y referentes de la salud.

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La propuesta fue presentada en junio por representantes del Partido Nacional Libertario (PNL), el Partido Republicano (PR) y Renovación Nacional (RN). Sus impulsores sostienen que la medida busca garantizar que la paciente cuente con información “veraz, completa y objetiva” antes de tomar una decisión.

El proyecto plantea que mostrar la actividad cardíaca del embrión forme parte del proceso de consentimiento informado. Si bien contempla que la mujer pueda negarse a escuchar los latidos, establece que, en ese caso, el médico debería negarse a realizar la interrupción del embarazo.

Uno de los principales defensores de la iniciativa es el diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Nacional Libertario, quien argumentó que la mujer debería conocer de manera directa qué está sucediendo durante la gestación antes de tomar una decisión.

El legislador sostuvo que lo que se encuentra en desarrollo en el vientre materno es “un ser independiente” y cuestionó que escuchar los latidos pueda representar un perjuicio para quien decidió interrumpir el embarazo.

La propuesta se da en un país donde actualmente el aborto está permitido únicamente bajo tres causales: riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación.

Fuerte rechazo de organizaciones feministas

El proyecto provocó una inmediata reacción de organizaciones feministas y agrupaciones políticas, que calificaron la iniciativa como “cruel y aberrante”.

La ministra de Salud de Chile, May Chomali, también manifestó su rechazo y sostuvo que no existe evidencia científica que demuestre que escuchar los latidos lleve a una mujer a modificar su decisión.

“Desde el punto de vista clínico, nosotros hemos mirado y no existe evidencia científica de que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales”, explicó la funcionaria en una entrevista con T13 Radio.

Chomali remarcó además que se trata de situaciones particularmente complejas, debido a que las tres causales contempladas por la legislación chilena incluyen casos de riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos producto de una violación.

También cuestionó la propuesta la exministra de la Mujer Antonia Orellana, quien puso el foco especialmente en los casos de inviabilidad fetal y riesgo vital.

El proyecto “Escucha su corazón” quedó así en el centro de una nueva controversia en Chile, con posiciones enfrentadas entre sus impulsores, que hablan de consentimiento informado, y quienes consideran que la medida busca ejercer presión sobre las mujeres que atraviesan situaciones contempladas por la legislación vigente.