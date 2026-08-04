Un enorme derrumbe dejó intransitable el camino hacia el Paso de Agua Negra en Chile

El desprendimiento se produjo en el kilómetro 137 de la Ruta 41-CH tras el fuerte temporal que afectó a la Región de Coquimbo. Equipos viales ya trabajan con maquinaria para retirar el material, aunque todavía no se informó cuándo podrá recuperarse la circulación.

Piedras, barro y agua cubrieron completamente la calzada en el kilómetro 137 de la Ruta 41-CH.

Un derrumbe de grandes dimensiones bloqueó por completo el camino internacional que conecta la Región de Coquimbo con San Juan a través del Paso de Agua Negra. El incidente ocurrió del lado chileno y dejó la calzada cubierta por una enorme cantidad de piedras, barro y sedimentos.

Según informó Región Binacional, el desprendimiento se encuentra a la altura del kilómetro 137 de la Ruta 41-CH, una de las principales vías de integración entre Chile y Argentina. La traza tiene una extensión aproximada de 238 kilómetros y conecta la provincia de San Juan con la región chilena de Coquimbo.

Las imágenes difundidas durante la mañana muestran que el material arrastrado desde la montaña atraves la mañana muestran que el material arrastrado desdeó la calzada y formó una barrera que impide el tránsito. En medio de los escombros también puede observarse un importante caudal de agua descendiendo hacia la ruta.

El derrumbe cubrió por completo un sector de la Ruta 41-CH, en el camino internacional que conecta a Chile con San Juan. Trabajan con maquinaria para despejar el camino Las autoridades chilenas indicaron que los equipos ya comenzaron a intervenir en el lugar con maquinaria pesada. Los trabajos se iniciaron después de atender otros caminos afectados por el temporal, donde había poblaciones que habían quedado aisladas.

Por el momento, no se comunicó cuánto tiempo demandará retirar el material ni cuándo podrá recuperarse la transitabilidad. La publicación tampoco informó sobre personas heridas o vehículos alcanzados por el derrumbe.