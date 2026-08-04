La pobreza volvió a subir en Argentina y alcanzó al 30% en el primer trimestre de 2026, según la UCA

La pobreza volvió a mostrar un leve incremento en Argentina durante el primer trimestre de 2026 y marcó un cambio de tendencia respecto de la recuperación observada durante gran parte del año pasado. Así lo reveló un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que estimó que el 30% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

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El estudio, elaborado a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, también señaló que la indigencia alcanzó el 6,5% entre enero y marzo de este año.

Los datos representan un aumento de 0,1 puntos porcentuales en la pobreza y de 0,4 puntos en la indigencia respecto del último trimestre de 2025, lo que refleja que el proceso de mejora registrado desde fines de 2024 perdió impulso.

Pese a ese repunte trimestral, la comparación interanual sigue siendo favorable. En el primer trimestre de 2025, la pobreza se ubicaba en el 31,4% y la indigencia en el 6,9%, por lo que ambos indicadores muestran una baja respecto de hace un año.

Según el informe, el deterioro de los ingresos de los hogares y la aceleración de la inflación durante los primeros meses de 2026 explican gran parte del cambio de tendencia.

Además, el estudio estima que alrededor de 1,3 millones de personas ingresaron a la situación de pobreza entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026. La comparación se realiza con ese período porque ambos trimestres no están afectados por el pago del aguinaldo, lo que permite un análisis más homogéneo.

Por regiones, los mayores niveles de pobreza se registraron en Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%).

En tanto, las tasas más elevadas de indigencia correspondieron a Gran Resistencia (24,3%), seguida por Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

Desde la consultora ExQuanti analizaron los resultados y señalaron que "la evidencia sugiere que existe un cambio de tendencia respecto de la fase de recuperación registrada durante 2025", en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y una inflación que volvió a presionar sobre los ingresos de las familias.