Trágico informe: la Argentina registra un femicidio cada 35 horas y reclaman medidas urgentes

Las estadísticas sobre violencia de género en Argentina vuelven a encender todas las alarmas. Un nuevo informe difundido en las últimas horas revela una cifra desgarradora que expone la profunda gravedad del flagelo: se registra un femicidio cada 35 horas en todo el territorio nacional.

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Los observatorios Ahora Que Sí Nos Ven y La Casa del Encuentro difundieron sus informes correspondientes a los primeros siete meses de 2026 y coincidieron en advertir un alto nivel de violencia de género en el país. Según los relevamientos, se registraron más de 140 femicidios entre enero y julio, además de cientos de intentos de asesinato en ese mismo período.

El informe de Ahora Que Sí Nos Ven contabilizó 147 asesinatos por razones de género y 234 tentativas de femicidio. Del total, 119 fueron femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios. El relevamiento también indicó que 145 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes.

El relevamiento pone de manifiesto que, a pesar de los avances legislativos, las campañas de concientización y la creación de diferentes áreas estatales de protección, la problemática estructural de la violencia machista no cede y continúa cobrándose la vida de mujeres de manera sistemática.

El informe detalla patrones alarmantes que se repiten en la mayoría de los casos analizados:

El círculo íntimo, el lugar de mayor riesgo: La gran mayoría de los femicidios son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, lo que confirma que el hogar sigue siendo el espacio más peligroso para las mujeres en situación de violencia.

Denuncias previas: Un porcentaje significativo de las mujeres asesinadas ya había realizado denuncias formales contra sus agresores o había pedido ayuda al Estado, evidenciando graves fallas en los dispositivos de protección y seguimiento judicial.

Impacto colateral: Detrás de cada femicidio quedan hijos menores de edad que se transforman en víctimas indirectas, sumándose a una lista de huérfanos que requiere urgente contención social y económica por parte del Estado.

El reclamo urgente de organizaciones y la sociedad civil

Frente a este escenario crítico, colectivos feministas, organizaciones sociales y familiares de víctimas vuelven a alzar la voz para exigir medidas más eficaces, presupuesto real para la prevención y asistencia integral, y una respuesta judicial con perspectiva de género que actúe con celeridad ante las denuncias.

La persistencia de estas cifras demuestra que la emergencia en materia de violencia de género continúa vigente y exige un compromiso urgente tanto de los poderes del Estado como del conjunto de la sociedad.