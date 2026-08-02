    • 2 de agosto de 2026 - 16:35

    Franco Ledesma avanzó y volvió a ganar en la Fórmula 2 Argentina

    El marplatense Ledesma había partido tercero, y dio cuenta de Ignacio Monti y Lautaro Videla para lograr su tercera victoria en la categoría y segunda al hilo.

    Líder. Franco Ledesma fue el mejor de la Fórmula 2 Argentina en un domingo histórico en el Villicum.
    Líder. Franco Ledesma fue el mejor de la Fórmula 2 Argentina en un domingo histórico en el Villicum.

    Foto:

    FORMULA-2-ARGENTINA-SAN-JUAN
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con un podio calcado al que había tenido lugar en Posadas en una maravillosa definición, Franco Ledesma volvió a subirse a lo más alto en la Fórmula 2 Argentina, que llevó adelante en San Juan Villicum su Final dominical, válida por la séptima fecha del Campeonato.

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    El marplatense avanzó desde el tercer puesto para lograr su 3° éxito en la categoría y segundo de manera consecutiva.

    Al cabo de las diez vueltas, Ledesma se impuso con récord de vuelta incluido y aventajó por 2s138 a Ignacio Monti, quien sostuvo el segundo puesto desde el que largó inicialmente. Tras ellos llegó Lautaro Videla, quien partía en «pole» pero penó con una tendencia de trompa a lo largo de toda la disputa. Pese a ello pudo mantenerse en los puestos de vanguardia para subirse al tercer escalón del podio.

    «Esta vez, el triunfo fue un poco más tranquilo. Teníamos un auto superior y lo pudimos demostrar, ahora el objetivo es recortar la diferencia con Lautaro (Videla)» remarcó Ledesma «Esta vez, el triunfo fue un poco más tranquilo. Teníamos un auto superior y lo pudimos demostrar, ahora el objetivo es recortar la diferencia con Lautaro (Videla)» remarcó Ledesma

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