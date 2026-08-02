Franco Ledesma avanzó y volvió a ganar en la Fórmula 2 Argentina

El marplatense Ledesma había partido tercero, y dio cuenta de Ignacio Monti y Lautaro Videla para lograr su tercera victoria en la categoría y segunda al hilo.

Líder. Franco Ledesma fue el mejor de la Fórmula 2 Argentina en un domingo histórico en el Villicum.

Con un podio calcado al que había tenido lugar en Posadas en una maravillosa definición, Franco Ledesma volvió a subirse a lo más alto en la Fórmula 2 Argentina, que llevó adelante en San Juan Villicum su Final dominical, válida por la séptima fecha del Campeonato.

El marplatense avanzó desde el tercer puesto para lograr su 3° éxito en la categoría y segundo de manera consecutiva.

Al cabo de las diez vueltas, Ledesma se impuso con récord de vuelta incluido y aventajó por 2s138 a Ignacio Monti, quien sostuvo el segundo puesto desde el que largó inicialmente. Tras ellos llegó Lautaro Videla, quien partía en «pole» pero penó con una tendencia de trompa a lo largo de toda la disputa. Pese a ello pudo mantenerse en los puestos de vanguardia para subirse al tercer escalón del podio.