TC Pista en el Villicum: Bernasconi levantó su primera copa ganadora

El trenquelauquense celebró su bautismo victorioso en TC Pista en Albardón y con una férrea defensa ante Gandulia y Gallo, sus escoltas.

«Primero hay que saber sufrir…» dice el tango. Y después ganar. Así lo vivió Felipe Bernasconi cuando sobre el último tramo de la novena final de TC Pista que se desarrolló en San Juan – Villicum debió extremar los recaudos para defender el liderazgo ante el insistente acecho de Gabriel Gandulia con el Ford y que se incrementó tras la neutralización que extendió en dos giros la carrera, en donde supo el piloto de Trenque Lauquen resolver favorablemente la situación y con el Toyota de JMB Competición alcanzó por primera vez su triunfo en la divisional en una carrera que tuvo dos situaciones que alteró su desarrollo.

En el inicio el golpe de escena lo dieron el líder del campeonato, Bautista Damiani, y su escolta Santiago Biagi, cuando ambos se retrasaron por despistes, en diferentes maniobras, y si bien el nuevejuliense continuó un par de giros con daños en su Chevrolet hasta que tuvo que abandonar, el piloto de Merlo (Buenos Aires) quedó con su Dodge atrapado en la cama de leca y esto le impidió salir para seguir en carrera.

Y la siguiente ocurrió en el giro 18 cuando un incidente entre el Toyota de Luciano Cotignola y el Ford de Benjamín Antón, quedando este cruzado en el centro de la pista y que obligó a Faustino Cifré a evitar con una maniobra a bordo de su Ford evitar un golpe y realizando un trompo tras el cual pudo reintegrarse a la fila india para terminar noveno.

Esta última fue la que obligó al Pace Car a ingresar, y prolongar hasta el giro 22 la competencia. Antes de ello, Bernasconi había mantenido un ritmo firme con Gandulia detrás, mientras que Juan Sebastián Gallo se les acercaba con el Ford para intentar sumarse a la puja con aquellos, la cual quedó aplacada con la neutralización y en el reinicio esas posiciones fueron las que definieron el podio sanjuanino en los boxes de Albardón.

Cuarto arribó Ian Reutemann, cumpliendo el representante de Humboldt (Santa Fe) con una sobria labor en su retorno con el Dodge de SAP Team, seguido por Eugenio Provens (Dodge), Nicanor Santilli Pazos (Ford), Manuel Borgert (Ford), Cifre y Juan Sandín (Toyota) cerrando el Top10, precediendo a Juan Ignacio Maceira (Ford) y Benjamín Ochoa (Ford) quien se retrasó en la última vuelta por un trompo.