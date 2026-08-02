Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami tras el Mundial: rozó el gol en un empate cargado de figuras

A solo 13 días de la final de la Copa del Mundo y tras breves vacaciones, el rosarino ingresó en el segundo tiempo en la igualdad 2-2 frente a Columbus Crew.

Apenas comenzó el calentamiento a un costado de la cancha en el arranque del complemento, una ovación bajó de las tribunas del NU Stadium para recibir a Lionel Messi.

La expectativa era total para volver a ver al rosarino de 39 años que, a tan solo 13 días de haber disputado la final de la Copa del Mundo con la Selección argentina, sumó sus primeros minutos con la camiseta del Inter Miami. En medio de la incógnita sobre si el duelo decisivo ante España marcó su despedida albiceleste o si habrá más capítulos en su carrera internacional, Leo saltó a la cancha a los 7 minutos del segundo tiempo para sellar un entretenido 2-2 ante Columbus Crew.

En un partido que inició con 40 minutos de demora a causa de una tormenta eléctrica sobre la Florida, Messi reemplazó a Pinter y mostró destellos de toda su vigencia. En sus dos primeras intervenciones estuvo muy cerca de convertir: primero con un zurdazo que pegó en la parte exterior de la red y luego con un remate desviado tras bajar una asistencia con el pecho de Luis Suárez. Ya en el tiempo adicionado, un cabezazo suyo exigió una notable atajada del arquero Schulte y, segundos después, un derechazo dentro del área se le fue por encima del travesaño.

El encuentro marcó también el retorno a la titularidad de Rodrigo De Paul en el mediocampo. El volante argentino compartió el eje con el brasileño Casemiro —segundo partido en el club tras su paso de 13 años por el fútbol europeo—, conformando una zona central de jerarquía.

En lo futbolístico, Inter Miami se adelantó con un golazo de más de 30 metros de Luis Suárez y luego aumentó a través de Allen tras una asistencia del atacante uruguayo previa habilitación de De Paul, convalidado mediante el VAR por la árbitra Tori Penso. Sin embargo, el conjunto visitante logró la igualdad definitiva con el tanto del debutante español Brais Méndez.