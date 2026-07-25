Messi reapareció tras el golpe del Mundial y sorprendió en una cancha de Primera C

A casi una semana de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, Lionel Messi reapareció públicamente en un escenario inesperado. El rosarino presenció este sábado un partido de la Primera C entre Leones FC, el club presidido por su hermano Matías, y Central Córdoba de Rosario.

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El capitán argentino fue registrado en una de las tribunas del estadio Antonio Di Giacomo, perteneciente al Club Atlético Unión de Arroyo Seco. Vestido con un abrigo negro, capucha y un mate en la mano, observó el encuentro acompañado por su hijo Mateo.

Lionel Messi presenció junto a su hijo Mateo el partido entre Leones FC y Central Córdoba de Rosario por la Primera C. Video Vía X (@AtaqueFutbolero)

La imagen adquirió una fuerte repercusión porque fue la primera aparición pública de Messi desde la caída por 1-0 frente a España en la definición disputada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Después del partido, el futbolista de 39 años evitó regresar con el resto de la delegación argentina. Volvió el martes por la mañana a Rosario en un vuelo privado junto a su familia y permaneció durante varios días en su vivienda de Funes, alejado de la exposición pública.

Su reaparición no se produjo en un acto formal ni frente a una multitud, sino en una tribuna del ascenso argentino. Messi eligió acompañar a Leones FC, una institución estrechamente vinculada con su familia y que durante esta temporada comenzó a competir profesionalmente en la Primera C.

Messi fue a ver a Leones de Rosario-Central Córdoba de la Primera C.



pic.twitter.com/GVZ1dcmxL8 — Messias (@Messias30_) July 25, 2026

El capitán argentino fue filmado con abrigo, capucha y mate mientras seguía el encuentro desde una de las tribunas. Video vía X (@Messias30_)

El club de la familia Messi

Leones FC es presidido por Matías Messi, uno de los hermanos mayores del capitán argentino. También forman parte de la estructura directiva su hermana María Sol y su sobrino Tomás Matías.

El equipo comenzó a disputar la cuarta categoría del fútbol argentino durante 2026 y llegó a la fecha 21 con siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. Antes de enfrentar a Central Córdoba acumulaba 29 puntos y ocupaba el tercer lugar de la Zona B, con un partido pendiente.

El encuentro tuvo además una curiosidad: Central Córdoba presentó como titular a Joaquín Messi, mediocampista de 24 años que utilizó la camiseta número 10. Pese a compartir apellido y haber surgido de las inferiores de Newell’s, no mantiene ningún parentesco con Lionel.

El futuro de Messi después del Mundial

La aparición se produjo mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro del capitán en la Selección argentina. Tras la final, Messi publicó un mensaje en el que reconoció que el dolor por la derrota era muy grande, aunque destacó el recorrido del plantel y agradeció el apoyo de los hinchas.

Leandro Paredes también reveló que el rosarino había pensado que la final ante España podía representar su último encuentro con la camiseta argentina. De todos modos, expresó su deseo de que cambie de decisión y continúe formando parte del seleccionado.

Por el momento, el jugador permanece de descanso y tampoco participará del Juego de las Estrellas de la MLS. La organización confirmó que tanto Messi como Rodrigo De Paul quedaron afuera del evento para recuperarse después de haber llegado con Argentina hasta la final del Mundial.

Sin declaraciones ni anuncios sobre su futuro, Messi volvió a aparecer de la manera más sencilla: acompañado por su hijo, tomando mate y mirando fútbol en una cancha del ascenso rosarino.