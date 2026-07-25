    • 25 de julio de 2026 - 12:29

    El exclusivo regalo de Lionel Messi a los jugadores de la Selección que reveló la novia de Marcos Senesi

    Lionel Messi les regalo a todos los jugadores de la selección Argentina un exclusivo bolso matero personalizado más accesorios.

    Kelci Rose Bowers, la novia inglesa del defensor Marcos Senesi, se encargó de mostrar a través de sus redes sociales el costoso y personalizado obsequio que Lionel Messi

    Kelci Rose Bowers, la novia inglesa del defensor Marcos Senesi, se encargó de mostrar a través de sus redes sociales el costoso y personalizado obsequio que Lionel Messi

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial, la intimidad del plantel continúa dejando perlitas que enamoran a los hinchas. En esta oportunidad, Kelci Rose Bowers, la novia inglesa del defensor Marcos Senesi, se encargó de mostrar a través de sus redes sociales el costoso y personalizado obsequio que Lionel Messi le preparó a cada uno de los futbolistas de la Scaloneta.

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    A través de un video al estilo unboxing en su cuenta de TikTok, la futbolista británica mostró un bolso diseñado exclusivamente con el nombre de su pareja que contenía en su interior un set matero de alta gama.

    "Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Esto es un bolso personalizado que Marcos recibió del torneo y tiene su nombre", expresó la influencer al comienzo de la grabación.

    ¿Cómo es el lujoso kit que regaló el capitán?

    El presente ideado por el rosarino para sus compañeros consta de:

    Un bolso exclusivo grabado con el nombre de cada jugador del plantel.

    Un termo de primera línea —de la marca Stanley en tono dorado— personalizado con la insignia de Messi.

    Un mate y una bombilla a juego.

    Un paquete de yerba mate, incorporado para que los futbolistas puedan disfrutar de la infusión tradicional.

    Entre risas, la joven británica protagonizó un divertido momento al intentar recordar el nombre de la bombilla frente a la cámara: "Voy a decirle pajilla, pero no es pajilla", comentó con simpatía, agregando que el propio defensor del Bournemouth le confió el set para mantenerlo a salvo y trasladarlo de regreso a Miami.

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