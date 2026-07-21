    • 21 de julio de 2026 - 07:52

    Lionel Messi ya está en Rosario para descansar junto a su familia tras la final del Mundial

    El capitán de la Selección argentina regresó este martes a Rosario luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después del duro golpe que significó perder la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi regresó a la Argentina para tomarse unos días de descanso. El capitán albiceleste arribó este martes por la mañana a Rosario, donde pasará sus vacaciones junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos antes de reincorporarse al Inter Miami.

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    Messi viajó directamente desde Estados Unidos a Rosario en un avión privado, sin pasar por Buenos Aires. Su llegada se produjo a primera hora de este martes y, desde el aeropuerto, se trasladó hacia su residencia para iniciar un período de descanso junto a su familia.

    El rosarino no formó parte del grupo de jugadores que el lunes arribó a Ezeiza con el resto de la delegación argentina, ya que optó por regresar directamente a su ciudad natal.

    Tras unos días de vacaciones, el capitán tiene previsto regresar a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami. Si no surgen inconvenientes, su regreso a las canchas podría producirse a comienzos de agosto, cuando el conjunto estadounidense retome la competencia oficial.

    La llegada de Messi a Rosario se produjo apenas horas después de que publicara un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó el dolor por la derrota en la final, agradeció el apoyo de los hinchas y destacó el esfuerzo realizado por la Selección durante todo el Mundial.

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