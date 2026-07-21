Lionel Messi ya está en Rosario para descansar junto a su familia tras la final del Mundial

El capitán de la Selección argentina regresó este martes a Rosario luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Después del duro golpe que significó perder la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi regresó a la Argentina para tomarse unos días de descanso. El capitán albiceleste arribó este martes por la mañana a Rosario, donde pasará sus vacaciones junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos antes de reincorporarse al Inter Miami.

Messi viajó directamente desde Estados Unidos a Rosario en un avión privado, sin pasar por Buenos Aires. Su llegada se produjo a primera hora de este martes y, desde el aeropuerto, se trasladó hacia su residencia para iniciar un período de descanso junto a su familia.

El rosarino no formó parte del grupo de jugadores que el lunes arribó a Ezeiza con el resto de la delegación argentina, ya que optó por regresar directamente a su ciudad natal.

Tras unos días de vacaciones, el capitán tiene previsto regresar a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami. Si no surgen inconvenientes, su regreso a las canchas podría producirse a comienzos de agosto, cuando el conjunto estadounidense retome la competencia oficial.