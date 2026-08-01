El encuentro de cuatro futbolistas de la selección argentina en Ibiza en medio del mercado de pases europeo

La reciente pausa en el calendario internacional permitió que varios futbolistas de la selección argentina se reencontraran antes de regresar a las canchas. La paradisíaca Ibiza fue el destino elegido por Julián Álvarez , Enzo Fernández , Lisandro Martínez y Thiago Almada , quienes compartieron una jornada distendida en uno de los complejos de pádel de la isla del Mediterráneo.

El clima en el Ibiza Padel Indoor resultó ser el escenario perfecto para que los cuatro jugadores, acompañados por sus familias, dejaran de lado las preocupaciones ligadas a sus carreras. El predio, ubicado en Sant Josep, cuenta con 13 canchas de nivel profesional y suele ser punto de encuentro para figuras del deporte y el espectáculo durante el verano.

El caso de Julián Álvarez sobresale por la incertidumbre que rodea su futuro profesional. A pesar de su vínculo vigente con el Atlético de Madrid hasta 2030 , la dirigencia colchonera mantiene una postura inamovible : el delantero no está en venta y cualquier club interesado deberá abonar la cláusula de rescisión, cifrada en más de 500 millones de dólares .

Mientras tanto, se supo que el Barcelona figura entre los interesados, aunque las gestiones no han avanzado debido a la negativa del Atlético. Paralelamente, Arsenal de Inglaterra también ha realizado gestiones en las últimas semanas para intentar sumar al jugador antes de que finalice la pretemporada, según informó The Independent. Por el momento, las especulaciones sobre su traspaso continúan sin novedades concretas.

Enzo Fernández , por su parte, viajó a España tras disipar los rumores sobre una posible salida del Chelsea . El mediocampista se sumará a los entrenamientos del club inglés una vez concluya el receso, pese a que en el camino resonaron posibles gestiones por parte del Real Madrid , aunque sin concretarse y será compañero de Valentín Barco , reciente refuerzo del equipo londinense.

El caso de Lisandro Martínez muestra otro matiz. Luego de superar una lesión muscular sufrida en la final del Mundial, el defensor optó por unos días de descanso antes de regresar a la actividad con su club. Fue homenajeado en su ciudad natal, Gualeguay, y posteriormente se sumó al grupo en Ibiza para disfrutar de unos días con amigos y familia.

A diferencia de sus compañeros, Thiago Almada aprovecha la pausa mientras define su destino profesional. El mediocampista perdió protagonismo en el Atlético de Madrid y fue declarado transferible, lo que abrió la puerta a posibles fichajes. Según trascendidos, River Plate y Flamengo lo siguen de cerca para incorporarlo en el próximo mercado.

La presencia de figuras argentinas durante sus vacaciones fue difundida luego de que varios hinchas se acercaron para saludar, pedir fotos y compartir el momento. En una de las fotos con un niño se puede ver a Julián Álvarez con una camiseta de entrenamiento de la selección argentina. Además, tanto él como Enzo Fernández fueron vistos con los termos personalizados que Lionel Messi regaló a los integrantes del plantel tras el Mundial.

De esa manera, mientras algunos definen sus futuros en medio de negociaciones, otros disfrutan de un merecido descanso y se viralizan las imágenes de los días posteriores a la Copa del Mundo con mensajes de agradecimiento hacia el seleccionado.